Konya İl Müftülüğünden Gazze’ye insani yardım

Konya İl Müftülüğü ADRM tarafından yürütülen “Sevgin Umut Olsun” projesi kapsamında Gazze’nin Han Yunus kentinin Mavasi bölgesinde sürdürülen insani yardımlarla, yaklaşık 200 aileye sahur ikramı ulaştırılırken her gün 3 bini aşkın kişiye iftar yemeği veriliyor, yüzlerce yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa da bayramlık ve düzenli destek sağlanıyor.

Konya İl Müftülüğü ADRM tarafından yürütülen "Sevgin Umut Olsun” projesi kapsamında, Gazze'nin Han Yunus kentinin Mavasi bölgesinde insani yardım faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.Proje çerçevesinde bölgede yaşayan yaklaşık 200 aileye (yaklaşık 1.000 kişiye) 15 gün yetecek miktarda sahur ikramı ulaştırıldı. Bununla birlikte hayırseverlerin destekleriyle aynı bölgede günlük sıcak yemek ve içme suyu dağıtımları devam ediyor.

Her gün 3 binin üzerinde Gazzeliye iftar yemeği ikram ediliyor. Savaşın ağır şartları altında gerçekleştirilen yardımlar, Türkiye'den uzanan bir kardeşlik ve dayanışma eli olarak ihtiyaç sahiplerine umut oluyor.

Öte yandan bölgede 400'ün üzerinde yetim ve öksüz çocuk için bayramlık hazırlıkları başlatıldı. Şehit, gazi ve esir ailelerinin çocuklarına yönelik desteklerin yanı sıra, savaş şartlarına rağmen hafızlık eğitimlerini sürdüren çocuklara da çeşitli yardımlar sağlanıyor.

Ayrıca Gazze'de 200'ün üzerinde yetim çocuğa gönüllü anneler aracılığıyla düzenli aylık destek veriliyor.

Emekli Uzman Vaiz Ümmü Taş'ın organizasyonunda yürütülen yardım çalışmalarına katkı sunan yurt içi ve yurt dışındaki tefsir ve hadis öğrencilerine, gönüllü annelere ve tüm hayırseverlere teşekkür edildi.

(Cumali Özer)