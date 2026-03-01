Konya Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde bahar dönemi kayıtları başlıyor

Karatay Belediyesi Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde Bahar Dönemi kayıtları başlıyor. Gençler, spor, sanat, müzik, yabancı dil, teknoloji ve değerler eğitimi alanlarında açılacak 8 atölye 18 branşta eğitim alma fırsatı bulacak.

Online başvurular 3 - 7 Mart 2026 tarihleri arasında genclikmerkezi.karatay.bel.tr adresinden yapılacak. Kesin kayıtlar ise 9 – 13 Mart 2026 tarihleri arasında Gençlik Merkezi'nde tamamlanacak. 13 hafta sürecek dersler 23 Mart 2026 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2026 Cumartesi sona erecek.

GENÇLİK MERKEZİ'NDE DOLU DOLU EĞİTİM

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi, gençlerin yeteneklerini geliştirmeleri ve sosyal, kültürel, sportif alanlarda kendilerini ifade edebilmeleri için Bahar Dönemi'nde zengin bir atölye programı sunuyor. Merkezde gençler, spor, sanat, müzik, teknoloji, yabancı dil ve değerler eğitimi gibi farklı alanlarda eğitim alarak hem kişisel gelişimlerini destekleyecek hem de keyifli ve verimli bir dönem geçirecek.

Spor Salonu Atölyeleri; Step Aerobik, Pilates, Günlük Yaşam Egzersizleri ve Hiit Cardio ile fiziksel gelişime katkı sağlarken, Müzik Atölyesi Bağlama, Gitar, Ney, Keman, Piyano ve Şan seçenekleriyle müzikle ilgilenen gençlere hitap ediyor. Geleneksel Sanatlar Atölyesinde Hüsn-i Hat ve Ebru, Görsel Sanatlar Atölyesinde Resim ve Karakalem eğitimleri veriliyor; böylece gençler el becerilerini ve sanatsal yönlerini geliştirme fırsatı buluyor.

Medya Atölyesinde Adobe After Effects uygulamalı eğitimleri sunulurken, Yazılım Atölyesinde yapay zeka destekli React eğitimi veriliyor. Yabancı Dil Atölyesi, İngilizce becerilerini geliştirme imkanı sağlarken, Değerler Eğitimi Atölyesi gençlerin manevi ve kültürel gelişimine katkı sunuyor.

HASAN KILCA'DAN TÜM GENÇLERE DAVET

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gençleri kurslara davet ederek, "Gençlerimizin her alanda donanımlı bireyler olarak yetişmesi önceliğimizdir. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz kurs ve atölye programlarına tüm gençlerimizi davet ediyorum. Eğitim ve kültür hayatımıza katkı sunacak bu çalışmalarda kendilerini aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağız.” dedi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu