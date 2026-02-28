Konya’da bugün vefat edenler 28 Şubat 2026 Cumartesi

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
ZİYA ÇAĞIRAN
|
KARAPINAR
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
NEZAHAT KOÇAK
|
SIZMA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
EMİNE LAPPAK
|
HADİM
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
LUTFİ EVRENSEL
|
ORTAKÖY
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ALİ OSMAN TOPUZ
|
DEREİÇİ
|
SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
|
FEVZİ POÇAN
|
AKKÖY
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
DEDE ALTINIŞIK
|
Y.İZVİT
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
ALİ KARAKAYA
|
BERENDİ
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
RAZİYE KOCAER
|
FART
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ADNAN HEWARI
|
SURİYE
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
TALİP UZMAN
|
KARATAY
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
OSMAN KAFA
|
KONYA
|
KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI
|
ADALET NURÜGENGİ
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
RAHİM TASA
|
SIZMA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi