GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,11
EURO
52,10
STERLİN
59,50
GRAM
7.968,10
ÇEYREK
13.150,58
YARIM ALTIN
26.213,50
CUMHURİYET ALTINI
52.203,83
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 28 Şubat 2026 Cumartesi

Konya’da bugün vefat edenler 28 Şubat 2026 Cumartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 28 Şubat 2026 Cumartesi günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

ZİYA ÇAĞIRAN

KARAPINAR
08-01-1945

YAZIR MEZARLIĞI

NEZAHAT KOÇAK

SIZMA
23-02-1962

ARAPLAR MEZARLIĞI

EMİNE LAPPAK

HADİM
01-07-1932

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

LUTFİ EVRENSEL

ORTAKÖY
01-01-1949

ÜÇLER MEZARLIĞI

ALİ OSMAN TOPUZ

DEREİÇİ
10-01-1956

SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI

FEVZİ POÇAN

AKKÖY
22-05-1956

ÜÇLER MEZARLIĞI

DEDE ALTINIŞIK

Y.İZVİT
15-04-1940

ELMACI MEZARLIĞI

ALİ KARAKAYA

BERENDİ
16-12-1948

YAZIR MEZARLIĞI

RAZİYE KOCAER

FART
01-07-1928

ÜÇLER MEZARLIĞI

ADNAN HEWARI

SURİYE
21-12-1956

YAZIR MEZARLIĞI

TALİP UZMAN

KARATAY
23-08-2001

ELMACI MEZARLIĞI

OSMAN KAFA

KONYA
03-05-1955

KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI

ADALET NURÜGENGİ

KONYA
01-09-1952

ÜÇLER MEZARLIĞI

RAHİM TASA

SIZMA
12-03-1960

ARAPLAR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER