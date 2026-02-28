GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,01
EURO
51,88
STERLİN
59,37
GRAM
7.910,77
ÇEYREK
13.055,85
YARIM ALTIN
26.024,66
CUMHURİYET ALTINI
51.827,77
KONYA Haberleri

Konya SMMM Odası Başkanı Halil Bıçakçı’dan 1–7 Mart Muhasebe Haftası mesajı

Konya SMMM Odası Başkanı Halil Bıçakçı’dan 1–7 Mart Muhasebe Haftası mesajı
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Bıçakçı, 1–7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, mali müşavirlik mesleğinin ülke ekonomisi açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekti.

Başkan Bıçakçı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her yıl 1–7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebe Haftası, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplum nezdinde daha iyi anlaşılması, ekonomiye ve iş dünyasına sunduğu katkının görünür kılınması açısından önemli bir farkındalık haftasıdır. Ancak içinde bulunduğumuz süreç, kutlamanın ötesinde; mesleğimizin karşı karşıya olduğu yapısal sorunların ve yanlış yaklaşımların sağduyuyla değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.

Mali müşavirlik mesleği; işletmelerin mali işlemlerinin kayıt altına alınmasından finansal tabloların oluşturulmasına, raporlanmasından mevzuata uygunluğunun denetlenmesine kadar uzanan geniş ve uzmanlık gerektiren bir alanda hizmet sunmaktadır. Ülkemizin dört bir yanında fedakârca görev yapan meslek mensuplarımız; ekonomik verilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve şeffaflığını teminat altına alan önemli bir kamu sorumluluğunu yerine getirmektedir.

Vergi sisteminin sağlıklı işlemesi, kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele edilmesi ve mali disiplinin korunması; ancak mesleki bilgi, deneyim ve etik sorumluluk bilinciyle mümkündür. Yüz binlerce mükellefi ve milyonlarca beyan sürecini doğrudan ilgilendiren uygulamaların, alanında yetkin ve yasal sorumluluk taşıyan meslek mensupları eliyle yürütülmesi esastır. Mesleki uzmanlık gerektiren bu alanların, hukuki dayanağı zayıf düzenlemelerle farklı yapılara devredilmesi hem sistem bütünlüğü hem de kamu yararı açısından sakıncalar doğuracaktır.
Mali müşavirler yalnızca defter tutan değil; işletmelere yol gösteren, riskleri öngören, mali karar süreçlerine katkı sunan, ekonomik güven ortamının oluşmasına destek veren çözüm ortaklarıdır. Adil bir vergi düzeninin tesisinde, mali şeffaflığın güçlendirilmesinde ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde meslek camiamızın rolü büyüktür.
Konya SMMM Odası olarak; mesleğimizin saygınlığının korunması, meslektaşlarımızın yetki ve sorumluluk alanlarının net biçimde muhafaza edilmesi ve hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

1–7 Mart Muhasebe Haftası vesilesiyle; dürüstlük, tarafsızlık, etik değerlere bağlılık ve mesleki sorumluluk ilkeleri doğrultusunda görev yapan tüm meslektaşlarımın Muhasebe Haftası'nı kutluyor, ülkemiz ekonomisine sundukları katkı için her birine teşekkür ediyorum.”

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER