Konya SMMM Odası Başkanı Halil Bıçakçı’dan 1–7 Mart Muhasebe Haftası mesajı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Bıçakçı, 1–7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, mali müşavirlik mesleğinin ülke ekonomisi açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekti.

Başkan Bıçakçı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her yıl 1–7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebe Haftası, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplum nezdinde daha iyi anlaşılması, ekonomiye ve iş dünyasına sunduğu katkının görünür kılınması açısından önemli bir farkındalık haftasıdır. Ancak içinde bulunduğumuz süreç, kutlamanın ötesinde; mesleğimizin karşı karşıya olduğu yapısal sorunların ve yanlış yaklaşımların sağduyuyla değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.

Mali müşavirlik mesleği; işletmelerin mali işlemlerinin kayıt altına alınmasından finansal tabloların oluşturulmasına, raporlanmasından mevzuata uygunluğunun denetlenmesine kadar uzanan geniş ve uzmanlık gerektiren bir alanda hizmet sunmaktadır. Ülkemizin dört bir yanında fedakârca görev yapan meslek mensuplarımız; ekonomik verilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve şeffaflığını teminat altına alan önemli bir kamu sorumluluğunu yerine getirmektedir.

Vergi sisteminin sağlıklı işlemesi, kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele edilmesi ve mali disiplinin korunması; ancak mesleki bilgi, deneyim ve etik sorumluluk bilinciyle mümkündür. Yüz binlerce mükellefi ve milyonlarca beyan sürecini doğrudan ilgilendiren uygulamaların, alanında yetkin ve yasal sorumluluk taşıyan meslek mensupları eliyle yürütülmesi esastır. Mesleki uzmanlık gerektiren bu alanların, hukuki dayanağı zayıf düzenlemelerle farklı yapılara devredilmesi hem sistem bütünlüğü hem de kamu yararı açısından sakıncalar doğuracaktır.

Mali müşavirler yalnızca defter tutan değil; işletmelere yol gösteren, riskleri öngören, mali karar süreçlerine katkı sunan, ekonomik güven ortamının oluşmasına destek veren çözüm ortaklarıdır. Adil bir vergi düzeninin tesisinde, mali şeffaflığın güçlendirilmesinde ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde meslek camiamızın rolü büyüktür.

Konya SMMM Odası olarak; mesleğimizin saygınlığının korunması, meslektaşlarımızın yetki ve sorumluluk alanlarının net biçimde muhafaza edilmesi ve hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

1–7 Mart Muhasebe Haftası vesilesiyle; dürüstlük, tarafsızlık, etik değerlere bağlılık ve mesleki sorumluluk ilkeleri doğrultusunda görev yapan tüm meslektaşlarımın Muhasebe Haftası'nı kutluyor, ülkemiz ekonomisine sundukları katkı için her birine teşekkür ediyorum.”

