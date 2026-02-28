Konya’da kültür mantarı üretim alanlarında denetim gerçekleştirildi

Konya’da tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Akören ilçesinde kültür mantarı üretim alanlarında denetim gerçekleştirildi.

Akören ilçesi Hacılar Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.S. Konya Kalkınma ve İşletme Kooperatifi bünyesindeki kültür mantarı üretim çadırlarında gerekli kontroller yapıldı. Denetimler sırasında kompostlar incelenerek üretim süreci teknik açıdan değerlendirildi.

Üreticilere Teknik Bilgilendirme

Denetimler kapsamında üreticilere; dezenfeksiyon kuralları, hijyen uygulamaları, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca sağlıklı ve verimli bir üretim süreci için dikkat edilmesi gereken yetiştiricilik teknikleri aktarıldı.

Amaç: Sağlıklı ve Sürdürülebilir Üretim

Yetkililer, yapılan kontrollerin temel amacının hem ürün kalitesini artırmak hem de üretimde karşılaşılabilecek riskleri en aza indirmek olduğunu belirtti. Tarım şehri Konya'da alternatif üretim kollarından biri olan kültür mantarı yetiştiriciliğinin desteklenmeye devam edeceği ifade edildi.

(Cumali Özer)