Mustafa Kavuş: “Meram için birlik beraberlik ruhuyla ve uyum içinde çalışıyoruz’’

​Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ikliminde bu kez Meram muhtarları ve ilçede görev yapan kamu kurumlarının müdürleriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Samimi ve neşeli bir atmosferde gerçekleşen programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ramazan ayının manevi ikliminde bu kez Meram muhtarları ve ilçede görev yapan kamu kurumlarının müdürleriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Samimi ve neşeli bir atmosferde gerçekleşen programda Başkan Kavuş, davetlilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

İFTAR PROGRAMINDA HİZMETLERLE İLGİLİ İSTİŞARELER DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başkan Mustafa Kavuş, Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz'ın da katıldığı iftar programında Meram Muhtarları ve ilçe kurum müdürleri ile istişarelerde bulundu, belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi ve mahallelerin ihtiyaçlarını muhtarlardan dinledi. İftar programı, Meram'daki kurumlar arası uyum ve iş birliğinin en güzel örneklerinden birine sahne olurken, mahallelerden kamu hizmetlerine uzanan geniş bir yelpazede istişareler gerçekleştirildi.

BAŞKAN KAVUŞ; "HEP BİRLİKTE MERAM'A DEĞER KATMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Başkan Kavuş, iftar öncesinde muhtarlar ve kurum müdürleriyle yakından ilgilenerek mahallelerin ihtiyaçları, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yerel yönetim ile mahalleler arasındaki en güçlü bağın muhtarlar olduğunu vurgulayan Kavuş, onların sahadaki gözlemlerinin ve geri bildirimlerinin hizmet kalitesini artırdığını ifade etti. Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğuna dikkat çeken Başkan Kavuş; "Meram'ımız için omuz omuza görev yapan kıymetli muhtarlarımız ve kamu kurumlarımızın değerli müdürleriyle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Meram büyük bir aile. Bu ailedeki birlik beraberliğimizden güç alarak muhtarlarımız ve hizmet neferleri ilçe kurum müdürlerimizle birlikte Meram'a değer katmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

KAYMAKAM DR. BAYRAM YILMAZ'DAN MERAM'DA ORTAK AKIL VE İSTİŞARE VURGUSU

Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz da yaptığı konuşmada kamu kurumları ile belediye arasında güçlü bir koordinasyon bulunduğunu belirtti. Bu uyumun ilçeye yapılan yatırımlara ve vatandaş memnuniyetine doğrudan yansıdığını dile getiren Kaymakam Yılmaz, ortaya konulan birlik ve beraberliğin en büyük kazanım olduğunu ifade ederek, "Birlikte hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir mesele yoktur. Ortak akıl ve istişare kültürüyle Meram'ı daha güzel yarınlara taşımaya devam edeceğiz.” dedi.

NEŞELİ VE SAMİMİ BİR RAMAZAN AKŞAMI

Program boyunca sıcak ve içten sohbetler yaşanırken, zaman zaman tebessüm ettiren anlar da yaşandı. Kaymakam Yılmaz ve Başkan Kavuş, tüm davetlilerle tek tek ilgilendi. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada muhtarlar ve kamu kurum müdürleri duydukları memnuniyeti dile getirerek, Meram'da yakalanan uyum ve iş birliği ortamının ilçeye güç kattığını ifade ettiler.

İftar programı, edilen dualar ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu