KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 27 Şubat 2026 Cuma

Konya’da bugün vefat edenler 27 Şubat 2026 Cuma
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 27 Şubat 2026 Cuma günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

BEBEK DOĞAN


23-02-2026

ULUIRMAK MEZARLIĞI

LUTFİ KAYA

SÜRÜÇ
03-03-1964

ARAPLAR MEZARLIĞI

HATİCE KORKMAZ

HADİM
11-11-1969

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HÜSEYİN GÜNEŞ

BAĞRA
01-01-1956

ARAPLAR MEZARLIĞI

MEHMET SADIK BATAN

KONYA
07-06-1943

MUSALLA MEZARLIĞI

SULTAN BÜYÜKÇIBIK

KONYA
15-08-1934

HACIFETTAH MEZARLIĞI

ARİF ERBAY

MERAM
01-01-1999

DERE CAMİKEBİR (Değirmenönü) MEZARLIĞI

EMİNE DEVECİ

EMİRGAZİ
01-10-1968

SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI

ZEHRA ERDEMİR

SAZLI
05-02-1955

ARAPLAR MEZARLIĞI

MAKBULE BÜYÜKSIRIT

KONYA
15-07-1944

ÜÇLER MEZARLIĞI

HALEF MEŞHEDENİ

ZEYTAN
26-12-1950

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

ZEKİYE GÜZEL

HALİMİYE
14-08-1933

YAZIR MEZARLIĞI

MUSTAFA SELİM AYTEKİN

KONYA
07-10-1961

ÜÇLER MEZARLIĞI

YAŞAR DAMAR

KURTHASANLI
10-09-1960

HOCACİHAN MEZARLIĞI

FAZLI ÖZGÜN

HEKİMHAN
01-07-1936

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

