Konya’da bugün vefat edenler 27 Şubat 2026 Cuma

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
BEBEK DOĞAN
|
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
LUTFİ KAYA
|
SÜRÜÇ
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
HATİCE KORKMAZ
|
HADİM
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
HÜSEYİN GÜNEŞ
|
BAĞRA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
MEHMET SADIK BATAN
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
SULTAN BÜYÜKÇIBIK
|
KONYA
|
HACIFETTAH MEZARLIĞI
|
ARİF ERBAY
|
MERAM
|
DERE CAMİKEBİR (Değirmenönü) MEZARLIĞI
|
EMİNE DEVECİ
|
EMİRGAZİ
|
SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
|
ZEHRA ERDEMİR
|
SAZLI
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
MAKBULE BÜYÜKSIRIT
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
HALEF MEŞHEDENİ
|
ZEYTAN
|
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
|
ZEKİYE GÜZEL
|
HALİMİYE
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MUSTAFA SELİM AYTEKİN
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
YAŞAR DAMAR
|
KURTHASANLI
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
FAZLI ÖZGÜN
|
HEKİMHAN
|
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi