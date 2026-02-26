Konya Havalimanı’nda yeni dönem: Üçüncü pist ve ILS geliyor

Konya’da uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan sivil havaalanı meselesi çözüm yoluna giriyor.

KONTV Haber Merkezi'nin Ankara kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Konya Havalimanı'na üçüncü bir pist inşa edilecek. Söz konusu pist tamamen sivil uçuşlara tahsis edilecek ve terminal düzenlemeleriyle birlikte doğrudan yolcu hizmetine entegre edilecek.

Askeri-Sivil Ayrımı Netleşiyor

Konya Havalimanı, askeri üs statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu nedenle zaman zaman gerçekleştirilen askeri tatbikatlar ve uçuş programları, sivil seferleri etkileyebiliyor; bazı uçuşlar erteleniyor ya da iptal ediliyor.

Yeni yapılacak üçüncü pist ile birlikte sivil uçuşların askeri faaliyetlerden bağımsız şekilde planlanması hedefleniyor. Böylece sivil havacılık faaliyetlerinin kesintisiz ve düzenli biçimde yürütülmesi sağlanacak.

Sisli Havalar İçin Kritik Adım: İLS Kuruluyor

Havalimanındaki bir diğer önemli eksiklik olan ILS (Instrument Landing System – Aletli İniş Sistemi) altyapısının da kurulacağı öğrenildi. Özellikle yoğun sisli günlerde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçaklar Konya'ya iniş yapamıyor, başka meydanlara yönlendiriliyor. Bu durum hem yolcular hem de havayolu şirketleri açısından mağduriyet oluşturuyor.

ILS sisteminin devreye alınmasıyla birlikte:

• Düşük görüş şartlarında güvenli iniş imkânı sağlanacak,

• Sefer iptallerinin önüne geçilecek,

• Alternatif meydanlara yönlendirme oranı düşürülecek,

• Havalimanının operasyonel güvenilirliği artacak.

Konya'nın Büyüyen Vizyonuna Uygun Altyapı

Sanayi, tarım, üniversite ve savunma alanındaki gelişimiyle büyüyen Konya için güçlü bir sivil havacılık altyapısı artık zorunluluk hale gelmiş durumda. Üçüncü (sivil) pist ve ILS yatırımı, şehrin artan ulaşım ihtiyacına stratejik bir cevap niteliği taşıyor.

Hayata geçirilmesi planlanan bu düzenlemelerle birlikte Konya'da sivil havacılığın askeri uçuşlardan etkilenmesi sona erecek; şehir, daha güvenli ve kesintisiz bir hava ulaşımı altyapısına kavuşmuş olacak.

