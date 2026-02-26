GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,91
EURO
51,83
STERLİN
59,50
GRAM
7.418,94
ÇEYREK
12.243,12
YARIM ALTIN
24.404,62
CUMHURİYET ALTINI
48.601,48
KONYA Haberleri

Konya Havalimanı’nda yeni dönem: Üçüncü pist ve ILS geliyor

- Güncelleme Tarihi:

Konya Havalimanı’nda yeni dönem: Üçüncü pist ve ILS geliyor
Konya’da uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan sivil havaalanı meselesi çözüm yoluna giriyor.
KONTV Haber Merkezi'nin Ankara kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Konya Havalimanı'na üçüncü bir pist inşa edilecek. Söz konusu pist tamamen sivil uçuşlara tahsis edilecek ve terminal düzenlemeleriyle birlikte doğrudan yolcu hizmetine entegre edilecek.
 
Askeri-Sivil Ayrımı Netleşiyor
 
Konya Havalimanı, askeri üs statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu nedenle zaman zaman gerçekleştirilen askeri tatbikatlar ve uçuş programları, sivil seferleri etkileyebiliyor; bazı uçuşlar erteleniyor ya da iptal ediliyor. 
 
Yeni yapılacak üçüncü pist ile birlikte sivil uçuşların askeri faaliyetlerden bağımsız şekilde planlanması hedefleniyor. Böylece sivil havacılık faaliyetlerinin kesintisiz ve düzenli biçimde yürütülmesi sağlanacak.
 
Sisli Havalar İçin Kritik Adım: İLS Kuruluyor
 
Havalimanındaki bir diğer önemli eksiklik olan ILS (Instrument Landing System – Aletli İniş Sistemi) altyapısının da kurulacağı öğrenildi. Özellikle yoğun sisli günlerde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçaklar Konya'ya iniş yapamıyor, başka meydanlara yönlendiriliyor. Bu durum hem yolcular hem de havayolu şirketleri açısından mağduriyet oluşturuyor. 
 
ILS sisteminin devreye alınmasıyla birlikte:
 
Düşük görüş şartlarında güvenli iniş imkânı sağlanacak,
Sefer iptallerinin önüne geçilecek,
Alternatif meydanlara yönlendirme oranı düşürülecek,
Havalimanının operasyonel güvenilirliği artacak.
 
Konya'nın Büyüyen Vizyonuna Uygun Altyapı
 
Sanayi, tarım, üniversite ve savunma alanındaki gelişimiyle büyüyen Konya için güçlü bir sivil havacılık altyapısı artık zorunluluk hale gelmiş durumda. Üçüncü (sivil) pist ve ILS yatırımı, şehrin artan ulaşım ihtiyacına stratejik bir cevap niteliği taşıyor.
 
Hayata geçirilmesi planlanan bu düzenlemelerle birlikte Konya'da sivil havacılığın askeri uçuşlardan etkilenmesi sona erecek; şehir, daha güvenli ve kesintisiz bir hava ulaşımı altyapısına kavuşmuş olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER