14 yaşındaki Mehmet Konya’da 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Mehmet Kağan Yaşar için Hamidiye Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camii'nde öğleyin cenaze namazı kılındı. Ailesi, yakınları ile okul arkadaşları ve vatandaşların katıldığı namaz sonrası Yaşar, şehir mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
16 Şubat akşam saatlerinde Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşanan kazada, D.A.K. (20) idaresindeki 70 ACY 177 plakalı hafif ticari araç, 14 yaşındaki Mehmet Kağan Yaşar'ın kullandığı scooterla kavşakta çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Yaşar, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ardından sevk edildiği Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA