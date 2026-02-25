GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

14 yaşındaki Mehmet Konya’da 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

14 yaşındaki Mehmet Konya’da 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Karaman’da kaza sonrası Konya’da kaldırıldığı hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 14 yaşındaki scooter sürücüsü dualarla toprağa verildi.

Mehmet Kağan Yaşar için Hamidiye Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camii'nde öğleyin cenaze namazı kılındı. Ailesi, yakınları ile okul arkadaşları ve vatandaşların katıldığı namaz sonrası Yaşar, şehir mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

16 Şubat akşam saatlerinde Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşanan kazada, D.A.K. (20) idaresindeki 70 ACY 177 plakalı hafif ticari araç, 14 yaşındaki Mehmet Kağan Yaşar'ın kullandığı scooterla kavşakta çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Yaşar, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ardından sevk edildiği Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

