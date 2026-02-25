Meram’da Ramazan denetimi: Zabıta ekipleri sahada!

Ramazan ayının bereketiyle birlikte sofralara ulaşan gıda ürünlerinde güven ve hijyenin sağlanması adına denetimlerini artıran Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kapsamlı kontrollerine devam ediyor.





Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yıl boyunca rutin olarak sürdürdüğü denetimleri, Ramazan ayıyla birlikte daha sık ve daha kapsamlı hale getirdi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi adına sahada aralıksız görev yapan zabıta ekipleri, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri ile birlikte yaptıkları denetimlerde özellikle Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan gıda maddelerinin hijyen ve gramaj kontrolüne ayrı bir hassasiyet gösteriyor. Ekipler denetimler kapsamında iş yerlerinin üretim alanları, kullanılan ekipmanlar, çalışanların hijyen koşulları ve ürünlerin standartlara uygunluğunu detaylı şekilde inceliyorlar.

MERAM'DA ÖNCELİK İNSAN SAĞLIĞI





Gerçekleştirilen kontrollerde kurallara uyan işletmelere teşekkür edilirken, mevzuata aykırı hareket eden iş yerlerine ise gerekli uyarılar yapılarak Zabıta Yönetmeliği çerçevesinde idari para cezası uygulanıyor. Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerde en küçük bir ihmalin dahi göz ardı edilmediği belirtilerek, vatandaş sağlığının her şeyin üzerinde tutulduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca Meram genelinde sürdürülen denetimlerin Ramazan ayı boyunca aralıksız devam edeceği ifade edilirken, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirebilecekleri hatırlatıldı. Yetkililer, ilçe sakinlerinin 320 10 00 numaralı telefon üzerinden zabıta ekiplerine ulaşarak talep ve şikâyetlerini iletebileceklerini belirtti.

BAŞKAN KAVUŞ; "EKİPLERİMİZ ARALIKSIZ GÖREVLERİNİN BAŞINDA”





Ramazan ayında gıda güvenliğinin daha da önem kazandığına dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, denetim süreci hakkında yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; "Ramazan ayı; paylaşmanın, bereketin ve dayanışmanın ayıdır. Bu mübarek ayda hemşehrilerimizin sofralarına ulaşan her ürünün sağlıklı, güvenli ve standartlara uygun olması bizim en temel sorumluluğumuzdur. Zabıta ekiplerimiz yıl boyunca görevlerinin başında ancak Ramazan ayında da bu denetimleri çok daha sık ve kapsamlı bir şekilde gerçekleştiriyor.”

BAŞKAN KAVUŞ; "SAĞLIKLI GIDADAN TAVİZ VERMEYİZ, VERİLMESİNE DE MÜSAADE ETMEYİZ”





Özellikle ekmek ve pidede gramaj, üretim alanlarında hijyen ve iş yerlerinin ruhsat kontrolleri konusunda en küçük bir ihmale dahi müsamaha göstermediklerini belirten Başkan Kavuş, "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Sağlıklı gıdadan asla taviz vermeyiz, verilmesine de müsaade etmeyiz. Amacımız ceza yazmak değil; kurallara uygun, temiz ve güvenilir üretimi teşvik etmektir. Hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi ve Ramazan sofralarına güvenle oturabilmesi için denetimlerimiz aralıksız sürecek.” diye konuştu.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu