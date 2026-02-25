GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,94
EURO
51,72
STERLİN
59,35
GRAM
7.429,22
ÇEYREK
12.260,10
YARIM ALTIN
24.438,46
CUMHURİYET ALTINI
48.668,88
KONYA Haberleri

Meram’da Ramazan denetimi: Zabıta ekipleri sahada!

Meram’da Ramazan denetimi: Zabıta ekipleri sahada!
Ramazan ayının bereketiyle birlikte sofralara ulaşan gıda ürünlerinde güven ve hijyenin sağlanması adına denetimlerini artıran Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kapsamlı kontrollerine devam ediyor.
Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yıl boyunca rutin olarak sürdürdüğü denetimleri, Ramazan ayıyla birlikte daha sık ve daha kapsamlı hale getirdi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi adına sahada aralıksız görev yapan zabıta ekipleri, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri ile birlikte yaptıkları denetimlerde özellikle Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan gıda maddelerinin hijyen ve gramaj kontrolüne ayrı bir hassasiyet gösteriyor. Ekipler denetimler kapsamında iş yerlerinin üretim alanları, kullanılan ekipmanlar, çalışanların hijyen koşulları ve ürünlerin standartlara uygunluğunu detaylı şekilde inceliyorlar. 

 
MERAM'DA ÖNCELİK İNSAN SAĞLIĞI 
 
Gerçekleştirilen kontrollerde kurallara uyan işletmelere teşekkür edilirken, mevzuata aykırı hareket eden iş yerlerine ise gerekli uyarılar yapılarak Zabıta Yönetmeliği çerçevesinde idari para cezası uygulanıyor. Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerde en küçük bir ihmalin dahi göz ardı edilmediği belirtilerek, vatandaş sağlığının her şeyin üzerinde tutulduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca Meram genelinde sürdürülen denetimlerin Ramazan ayı boyunca aralıksız devam edeceği ifade edilirken, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirebilecekleri hatırlatıldı. Yetkililer, ilçe sakinlerinin 320 10 00 numaralı telefon üzerinden zabıta ekiplerine ulaşarak talep ve şikâyetlerini iletebileceklerini belirtti.

 
BAŞKAN KAVUŞ; "EKİPLERİMİZ ARALIKSIZ GÖREVLERİNİN BAŞINDA” 
 
Ramazan ayında gıda güvenliğinin daha da önem kazandığına dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, denetim süreci hakkında yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; "Ramazan ayı; paylaşmanın, bereketin ve dayanışmanın ayıdır. Bu mübarek ayda hemşehrilerimizin sofralarına ulaşan her ürünün sağlıklı, güvenli ve standartlara uygun olması bizim en temel sorumluluğumuzdur. Zabıta ekiplerimiz yıl boyunca görevlerinin başında ancak Ramazan ayında da bu denetimleri çok daha sık ve kapsamlı bir şekilde gerçekleştiriyor.”  

 
BAŞKAN KAVUŞ; "SAĞLIKLI GIDADAN TAVİZ VERMEYİZ, VERİLMESİNE DE MÜSAADE ETMEYİZ” 
 
Özellikle ekmek ve pidede gramaj, üretim alanlarında hijyen ve iş yerlerinin ruhsat kontrolleri konusunda en küçük bir ihmale dahi müsamaha göstermediklerini belirten Başkan Kavuş, "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Sağlıklı gıdadan asla taviz vermeyiz, verilmesine de müsaade etmeyiz. Amacımız ceza yazmak değil; kurallara uygun, temiz ve güvenilir üretimi teşvik etmektir. Hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi ve Ramazan sofralarına güvenle oturabilmesi için denetimlerimiz aralıksız sürecek.” diye konuştu. 

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER