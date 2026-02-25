Akran zorbalığı davasında emsal karar: Okul saatleri dışında e-kelepçe takacak!

İstanbul’da akran zorbalığı şüphelisi hakkında emsal nitelikte bir karar verildi. Mahkeme, 15 yaşındaki G.H.Ö. hakkında, okul saatleri dışında elektronik kelepçe takarak ev hapsi kararı verdi.

Akran zorbalığı vakalarına her gün bir yenisi eklenirken, İstanbul'da bir mahkeme emsal nitelikte bir karara imza attı.

Ümraniye'de 28 Ocak'ta 15 yaşındaki G.H.Ö, kendisiyle aynı sitede yaşayan ve aynı okula giden K.A'ya saldırdı. K.A. kaçarak bir alışveriş merkezine sığınırken, G.H.Ö. de elinde bıçakla kaçan çocuğu kovaladı.

Durumu gören alışveriş merkezinin güvenlik görevlisi, K.A'yı saklayıp polisi aradı. Olayın ardından K.A. ile babası, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne başvurdu.

BİR YIL BOYUNCA ZORBALIĞA MARUZ KALDI

Savcılığa şikayette bulunan mağdur çocuk ve ailesi, mahkemeden de koruma tedbiri istedi.

K.A. ifadesinde, yaklaşık bir yıldır G.H.Ö'nün zorbalığına maruz kaldığını söyledi.

MAHKEMEDEN EMSAL NİTELİKTE KARAR

Anadolu 2. Aile Mahkemesi, G.H.Ö. hakkında iki ay süreyle okul saatleri dışında elektronik kelepçe takarak konutunu terk etmeme ve mağdur K.A'ya 500 metreden fazla yaklaşmama kararı verdi.

Kararda, G.H.Ö. hakkında, mağdura yönelik eylemlerini devam ettirmesi halinde daha ağır tedbirler uygulanabileceği uyarısı yapıldı.

MAHKEME YENİ KANUN HAZIRLIKLARINA VURGU YAPTI

Mahkemenin tedbir kararında, son dönemde kamu vicdanını yaralayan pek çok elim hadisede, çocukların giderek hızlanan bir ivme ile suça sürüklenmesinin toplumun her kesimi tarafından gözlemlendiği ifade edildi.

Çocukların suça sürüklenmesinin önünü kesecek nitelikte kanun yapma hazırlıklarına vurgu yapılan kararda, şu ifadeler yer aldı:

"- Bu çalışmaların uzun vadede toplumsal barışı sağlamakla başarıya ulaşması tüm kamunun ortak temennisidir.

- Ancak kamu vicdanını yaralayan bu hadiseler karşısında yeni kanunlarla birlikte mevcut düzenlemelerin de kamu barışının sağlanması bakımından hakimin takdir yetkisi çerçevesinde yeniden yorumlanması, çözüm sürecini muhakkak ki kısaltacaktır."

"ŞİDDET RİSKİNİN YOĞUNLUĞU TEDİRGİN EDİCİ BOYUTTA"

Çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçilmesinin devletin tüm kurumlarının sorumluluğunda olduğu belirtilen kararda, K.A.'nın saldırıya uğradığı olaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"- Tedbir talep eden K.A. kolluk ifadesinde, G.H.Ö. tarafından 'sustalı' tabir edilen bir bıçak ile birden fazla defa tehdit edildiğini, G.H.Ö'nün 'Saplayayım şimdi bu bıçağı' dedikten sonra iki defa bıçağı kendisine doğru savurduğunu, G.H.Ö'nün kendisine tokat attığını ve korkarak bir alışveriş merkezine sığındığını, ailesini arayarak korktuğu için ailesinden biri gelinceye kadar alışveriş merkezinden çıkamadığını beyan etmiştir.

- Tedbir talep edenin olay anlatımına göre, mağdura yönelen şiddet riskinin yoğunluğu, tedirgin edici boyuttadır ve tedbir alınmasını elzem kılmaktadır."

"AHMET MİNGUZZİ VE ATLAS ÇAĞLAYAN GİBİ OLABİLİRDİ"

Mağdur K.A'nın babası H.A. ise polisin ve yargının çok hızlı hareket ederek yanlarında olduklarını hissettirdiklerini ve 15 yaşındaki şüpheliye suça sürüklenen çocuk değerlendirmesiyle elektronik kelepçe takılması kararı verildiğini söyledi.

Baba H.A, "Biz az daha geç kalmış olsaydık, AVM'nin güvenlik amiri olmasaydı, oğlumu belki de Mattia Ahmet Minguzzi ya da Atlas Çağlayan gibi katledeceklerdi." dedi.

Baba H.A., şöyle devam etti:

"- Oğlum 1 yıldır 'akran zorbalığı' diye tabir ettiğimiz, onu bıçaklamaya çalışan şahıs tarafından tehdit ediliyordu. Oğlum olaydan sonra karakola ifade için götürüldü.

- İfadesinde yaşadığı sıkıntıyı polis abilerine anlattı. Onu bıçaklamaya çalışan, darbeden fail, oğlumun resmi ifadesini paylaşıp, tehdit etti."

Anne Ö.A. da oğlunun Minguzzi ve Çağlayan gibi katledilmekten kurtulduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"- Psikolojimiz çok kötü, ikimiz de destek alacağız. İkimiz de şehir değiştireceğiz. Her şeyimiz alt üst oldu, düzenimiz, hayatımız her şeyimiz berbat oldu. Evlerimiz karşılıklı.

- Ben çocuğuma bir şey olmasından çok korkuyorum. Çünkü camlarımız birbirine bakıyor ve böyle bir ailede büyümüş çocuğun ailesinden de korkuyorum. Devletimizin bize sahip çıkmasını istiyorum."

AİLE ADRES DEĞİŞTİRME KARARI ALDI

Adres değiştirme kararı aldıklarını belirten Ö.A, "Burası bizim kendi evimiz ve biz burayı satıp gidiyoruz, şehir değiştireceğiz. Aklım yetmiyor, suçlu olan o, kaçan biz. O çocuk birden öyle olmadı muhakkak. Kim yetiştirdiyse sorumlu o. Çocuk tek başına büyümedi. Benim çocuğum niye yapmıyor? Atlas niye yapmadı, Ahmet niye yapmadı? Onlar çocuk değil miydi? Onları bir ana doğurmadı mı?" ifadelerini kullandı.

"EV ADRESİMİZİN OLDUĞU EVRAKI PAYLAŞTI"

Anne Ö.A, şüpheli çocuğun, ev hapsi kararı verilmesine rağmen sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında ev adreslerinin olduğu evrakı yayınladığını ifade etti.

Minguzzi ve Çağlayan ailelerini daha iyi anladığını vurgulayan Ö.A, şöyle konuştu:

"- Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, Allah rızası için yasa, kanun neyse çıksın artık. Daha fazla anneler üzülmesin. Sadece bir çocuk ölmüyor, bir anne de ölüyor. O gün her yer kapkaranlıktı, yerde kan arıyordum.

- O kadar beynime yerleşmiş ki 'öldü' diye gittiğim için... Yavrumu gördüm, ayaklarına kapandım. Ayaklarını, ellerini öptüm. Sonrasını hiç hatırlamıyorum, düşüp bayılmışım. O günden beri ağlıyorum."

Kaynak: AA