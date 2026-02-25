5’inci kuşak fırın ustası; eşi ve oğlu ile asırlık mirası yaşatıyor

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde fırın işleten Mustafa Kulak, 5 kuşaktır dedelerinden kalan mesleği eşi Şadiye ve oğlu Akif Kulak ile sürdürüyor. Dededen toruna bir asırlık fırın işleten Kulak, “Paşa dedemden Hacı Osman dedeme, Hacı Osman dedemden Mahir babama, babamdan da bana geçti. Şimdi de oğlum Akif ile birlikte devam ettiriyoruz. Bir asırlık bir emeğin içindeyiz“ dedi.

Kapadokya'nın giriş kapısı olarak bilinen Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde fırın işleten Mustafa Kulak, 4 kuşak önce bu mesleği sürdüren dede ve babasından miras kalan fırın ustalığının 5'inci kuşak temsilcisi olarak eşi Şadiye ve oğlu Akif Kulak ile asırlık mirası yaşatıyor.

'DEDEMDEN KALMA BU SANAT'

Mustafa Kulak, "Dedemden kalma bu sanat. Paşa dedemden Hacı Osman dedeme, Hacı Osman dedemden Mahir babama, babamdan da bana geçti. Şimdi de oğlum Akif ile birlikte devam ettiriyoruz. Bir asırlık bir emeğin içindeyiz. Gece saat 3.30'da gelirim. Ocağı yakarız, hamurumuzu yoğururuz ve ekmeğimizi çıkarmaya başlarız. Somun var, tandır var, kıymalı var, pide var. Ramazan ayında sıcak yumurtalı, sade somun, tahinli çeşitleri çok isterler. Çocuklarım da bu sanatı biliyor, hepsi işin içinden gelir. Fırıncılık güzel bir meslek. Herkesin evladı bu sanatı öğrenmeye azmetsin, yapılacak güzel bir iş" diye konuştu.

‘MESLEĞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ'

Şadiye Kulak ise "Eşim 50 yıldır fırıncı, ben de ona yardım ediyorum. 40 yıldır evliyiz. 25-30 senedir de fırındayım. Çocuklarımın geleceği için buradayım. Bu meslek dedelerimizden, atalarımızdan kalma. Eşimin dedesi yapmış, Mahir babam yapmış, sonra Mustafa devralmış. Şimdi çocuklarımızla birlikte sürdürüyoruz. Çok güzel bir meslek, kimseyi aç bırakmaz. Biz 5'inci kuşağız. Eşim gece 3'te gelir, hamuru yoğurur. Çocuklar sabah 5-6 gibi gelir, bezeler yapılır, pide çıkar, tahinli çıkar, köy çöreği, somun derken vakit tamamlanır. Eşim gider, ben çocuklarımla kalır, ekmek satarım. 4 oğlum var, ikisi evli, ikisi bekar. Geçimimizi buradan sağladık, düğünlerini buradan yaptık. Başka gelirimiz yok. Mesleğimizi severek yapıyoruz. Bazı meslekler tükeniyor ama fırıncılık tükenmez. Çünkü ekmek her sofrada var. Ramazan ayında hayırseverler askıda ekmek bırakıyor. İhtiyaç sahipleri geliyor, ekmeğini ya da tahinlisini alıyor. Allah hayır sahiplerinden razı olsun" dedi.

‘ZOR AMA GÜZEL MESLEK'

Anne ve babası ile fırıncılık yapan Akif Kulak da "Ortalama bir asırdır bu işi yapıyoruz. Paşa'dan Hacı Osman'a, oradan fırıncı Mahir'e, Mahir'den Mustafa'ya, Mustafa'dan da bana geçti. Sabah saat 3'te fırına geliriz. Bir saat hamur yoğururuz, yarım saat mayalanır. Tamamen el işçiliğiyle çalışıyoruz. Makineli sistem kullanmıyoruz. Güneş doğarken cami çıkışına sıcak pidelerimizi sunarız. Saat 9.30-10.00 gibi pide işi biter, köy çöreği ve somuna geçeriz. Ailece çalışıyoruz. Ben çıkarım, annem ve babam ekmek satar. Yeşilhisar'ın lezzeti, Türkiye genelinde seviliyor. Bunun sebebi ustalarımızın kalitesi ve doğal üretim anlayışımızdır. Gençlere tavsiyem; fırıncılık zor ama güzel bir meslek. Gece çalışıldığı için zor gelir ama aç bırakmaz. Rızkın sahibi Allah'tır. Her şeyi devletten beklememek lazım, biraz da kendimiz çalışmalıyız" dedi.

Kaynak: DHA