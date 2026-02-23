Konya’daki belediyede zabıta hayatını kaybetti!

Konya'nın Karatay ilçesi Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi personellerinden Nevzat Yakut'un vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.
BAŞKAN KILCA; "BAŞIMIZ SAĞ OLSUN''
Başkan Kılca, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diledi.
Başkan Kılca mesajında, "Çalışma arkadaşımız Nevzat Yakut'u ebediyete uğurladık. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.” ifadelerini kullandı.
ZABITA MEMURUYMUŞ
Karatay Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde zabıta memuru olarak görev yapan Nevzat Yakut'un vefatı, belediye camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Görev süresi boyunca özverili çalışmalarıyla tanınan Yakut'un mesai arkadaşları tarafından sevilen bir isim olduğu belirtildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Merhum Nevzat Yakut için öğle namazını müteakiben Sedirler Yanık Camii'nde cenaze namazı kılındı. Duaların ardından Yakut'un naaşı Aliyenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
