MEVKA faizsiz kredi desteğinde bir ilke imza attı

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Vakıf Katılım arasında Garantili Fon Transferi (GFT) ile ilgili gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, Tohumculuk Sektörü Ar-Ge ve İnovasyon Altyapısını Güçlendirme Faizsiz Kredi Destek Programı’ndan yararlanan tüzel kişilere yönelik teminat süreçleri, daha esnek ve erişilebilir bir yapıya kavuşacak. 8 ay ödemesiz olmak üzere toplam 26 aya varan geri ödeme vadesi sunan sistem sayesinde, kullanıcıların yükümlülükleri güvence altına alınırken, MEVKA’nın alacakları da teminat altında olacak.

Vakıf Katılım, yenilikçi finansal çözümleri arasında yer alan Garantili Fon Transferi (GFT) ürünü kapsamında Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ile iş birliğine imza attı. Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı ile Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz ve Vakıf Katılım Satış ve Performans Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Enver Şahin'in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreniyle hayata geçirilen iş birliği sayesinde, MEVKA'nın Tohumculuk Sektörü Ar-Ge ve İnovasyon Altyapısını Güçlendirme Faizsiz Kredi Destek Programı'ndan yararlanan tüzel kişilere yönelik teminat süreçleri daha esnek ve erişilebilir bir yapıya kavuşturulacak. GFT altyapısı ayrıca, kamu tarafından sunulan faizsiz geri ödemeli destek mekanizmalarında alternatif bir teminat çözümü de olacak.

Enver Şahin: "KOBİ'lerin kamu desteklerinden daha etkin şekilde yararlanmasına katkı sunuyoruz"

Vakıf Katılım Satış ve Performans Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Enver Şahin, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Mevlana Kalkınma Ajansı ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, Garantili Fon Transferi altyapımızın kamu destek mekanizmalarına entegrasyonu açısından önemli bir adım niteliği taşıyor. GFT'nin sunduğu dijital ve yenilikçi yapı sayesinde işletmelere teminat süreçlerinde esneklik sağlarken, faizsiz finansman modellerine erişimi de desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu modelin, özellikle KOBİ'lerin kamu desteklerinden daha etkin şekilde yararlanmasına katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.

Dr. İhsan Bostancı: "Bu iş birliği faizsiz kredi desteğinde kalkınma ajansları ile katılım bankaları arasında bir ilk olacak"

Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı da protokol hakkında yaptığı açıklamada, "Kurum olarak bizler, uyguladığımız çeşitli destek mekanizmaları ile TR52 Konya-Karaman Bölgemizin her açıdan gelişimine katkı sunmak amacıyla çalışmalarımızı paydaşlarımızla birlikte sürdürüyoruz. Ajansımız tarafından bu minvalde yürütülen çalışmalar neticesinde de kurulduğumuz günden bugüne kadar uygulanan mali ve teknik destek programları ile bölgeye güncel rakamlarla 4,4 milyar TL kaynak aktarılmış, eş finansmanlarla birlikte 8,4 milyar TL tutarında yatırım harekete geçirilmiş durumda. Ajansımız tarafından kısa süre içerisinde 135 milyon TL bütçe ile ilan edilmesi planlanan '2026 Yılı Tohumculuk Sektörü Ar-Ge ve İnovasyon Altyapısının Güçlendirilmesi Faizsiz Kredi Desteği Programı' ile de tarım sektöründe, sürdürülebilir yeşil büyüme yaklaşımı doğrultusunda iklim değişikliğine uyum ve direnç sağlayacak yeni çeşitlerin geliştirilmesi için tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge ve inovasyon altyapılarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. 2026 Yılı Tohumculuk Sektörü Ar-Ge ve İnovasyon Altyapısını Güçlendirme Faizsiz Kredi Destek Programı'mız, Vakıf Katılım ile imzalamış olduğumuz protokol gereği Garantili Fon Transferi sistemi kapsamında gerçekleştirilecektir. Sistem sayesinde destek almaya hak kazanacak işletmelere bir yandan teminat süreçlerinde esneklik sağlanırken diğer yandan da firmaların faizsiz finansman modellerine erişimi de kolaylaşmış olacak. Bu sayede destek almaya hak kazanacak başvuru sahipleri 8 aylık geri ödemesiz dönem içerisinde ajans tarafından sağlanacak olan destekten yararlanarak projelerini hayata geçirecek. Ajans tarafından verilecek destek tutarı projelerin tamamlanmasına müteakiben taksitler halinde ve faizsiz olarak 18 ay içerisinde ajansa geri ödenecektir. Hayata geçirilecek protokol, faizsiz kredi desteği kapsamında ülkemizdeki kalkınma ajansları tarafından katılım bankaları ile imzalanan ilk protokol olması açısından da son derece kıymetli, bu anlamlı iş birlikleri için Vakıf Katılım'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA