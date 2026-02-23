Beyşehir Gölü hafif canlandı: Oltalar yeniden tatlı sulara bırakıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kuraklık nedeniyle kıyıdan yüzlerce metre çekilen göl suları, son yağışların ardından yeniden yükselmeye başladı.

Beyşehir Gölü kıyısındaki yeni köprü mevkisinde suların geri dönüşü ve üzerinde yüzmeye başlayan su kuşlarının görülmesi ilçe halkını sevindirirken, en büyük mutluluğu ise uzun süredir olta atamayan balıkçılar yaşadı.

Özellikle Eşrefoğlu Köprüsü çevresinde suların yeniden kıyıyla buluşmasıyla birlikte yediden yetmişe çok sayıda olta meraklısı sahile akın etti. Kimi kıyıdan oltasını tatlı sulara bırakırken, kimi de balıkçı tekneleri ve yatlardan avlanmayı tercih etti.

Emekli olta tutkunu Mehmet Kırgın, geçen yıldan bu yana aynı noktalarda su olmadığı için av yapamadıklarını belirterek, yağışlarla birlikte sezonu yeniden açtıklarını söyledi. "Olta avcılığı bir tutku. Suyu yeniden görmek hepimizi mutlu etti. Şimdi herkes siftah peşinde" diyen Kırgın, Çin çapağı başta olmak üzere farklı türlerin yakalanmaya başladığını ifade etti. Beyşehir Gölü kıyılarında suyun yeniden yükselmesinin umut verdiğini belirten Kırgın, kalıcı bir toparlanma için kar yağışının önemine dikkat çekti. Kırgın, "Kar şart. Yavaş yavaş eriyip suyunu bırakmalı. Kar yağışları bu yıl da buralarda çok yeterli değil ama yine de şükrediyoruz" diye konuştu.

Göl kıyısındaki hareketlilik, hem doğaseverlere hem de balıkçılara yeniden umut oldu.

Kaynak: İHA