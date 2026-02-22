GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da aç kalan kediler için 30 kilometre yol gitti

Konya’nın Ahırlı ilçesine bağlı Bartlı Yaylası’na gezmeye giden bir gurbetçi vatandaş, kedilerin aç olduğunu fark edince 30 kilometre uzaklıktan kedi maması alarak onları besledi.

Hollanda'da yaşayan ancak memleketi Konya'da da ikamet eden gurbetçi Mustafa Karapınar, sabah saatlerinde çiğdemleri görmek amacıyla yaylaya çıktı. Aracını park ettiği sırada bir grup kedinin yanına gelerek aç şekilde miyavladığını fark etti.

O an yanında yiyecek bulunmayan Karapınar, yaklaşık 30 kilometre uzaklıktan 2,5 kilogram kedi maması alarak tekrar yaylaya döndü. Hayvanların açlığının kendisini derinden etkilediğini belirten Karapınar, "Sabah çiğdemleri görmek için Bartlı Yaylasına gelmiştim.

Arabamı park ettiğimde kediler yanıma geldi. Aç olduklarını fark ettim. Onlara söz verdim. Ve sözümü tuttum 2.5 kilogram kedi maması aldım. İnsan acıkınca isteyebilir ama hayvanlar isteyemez. Onların sesi olmak gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

  • HG
    Hamit Gündogdu
    13 dakika önce

    Kimse kızmasın ve alınmasın..Anadolu insanı genelde hayvan konusunda çok merhametsiz..kediyi geçtim zamanında hayvan otlatırken yanında gelen ve sürüyü koruyan köpekleri o zaman bile kuru ekmeğe talim ettirenler iş bitince sokakta aç bırakanları çok gördüm..Allah islah etsin...

