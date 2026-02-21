GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’dan giden ekipler 22 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaştı!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’dan giden ekipler 22 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaştı!
Afyonkarahisar’da atıyla arazide gezerken baraj göletine düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, atıyla arazide gezen Doğan Kalafat (22) isimli genç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü baraj göletine düştü.

Bir süre sonra şahıstan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri bir süre çevrede arama yaptıktan sonra bölgeye dalgıç ekip istedi.



Bunun uzerine olay yerine Konya Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıçlar yaklaşık bir buçuk saat süren arama çalışması sonrası Kalafat'ın cansız bedenine ulaştı.



Sudan çıkarılan Kalafat'ın cenazesi ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

