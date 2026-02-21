GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Soylu arap atına verilen isim hangisidir?

Güncelleme Tarihi:

Soylu arap atına verilen isim hangisidir?

Asaleti, hızı ve dayanıklılığı ile binlerce yıldır efsanelere konu olan Arap atları, dünya üzerindeki en eski ve en saf at ırklarından biri olarak kabul edilir. Çöl şartlarına uyum sağlamış bu özel canlılar, sadece bir binek hayvanı değil, aynı zamanda sahibi için büyük bir onur ve prestij kaynağıdır.

Soylu Arap atına verilen isim hangisidir?

Arap atlarının sınıflandırılmasını ve bu soylu isimlerin kökenini incelediğimizde:

  • Küheylan: "Gözlerine sürme çekilmiş" anlamına gelen bu isim, en saf ve en soylu Arap atı soylarından birini temsil eder. Güçlü kas yapısı ve geniş göğsüyle tanınan bu atlar, soyluluğun en üst mertebesi sayılır.

  • Beş Temel Soy (Al-Khamsa): Arap geleneğine göre soylu atlar beş ana koldan gelir. Küheylan'ın yanı sıra Seklavi, Abeyan, Hamdani ve Hadban bu asil listeyi tamamlayan diğer isimlerdir.

  • Karakteristik Özellikler: Soylu bir Arap atı; dik tuttuğu kuyruğu, kavisli boynu ve zekasını yansıtan geniş alnıyla diğer ırklardan kolayca ayırt edilir.

Cevap: Küheylan

Kaynak: Haber Merkezi

