Ev kazalarından güneş çarpmalarına kadar pek çok farklı şekilde karşımıza çıkabilen yanıklar, deride meydana gelen hasarın derinliğine göre tıbbi olarak sınıflandırılır. Doğru müdahale için yanığın hangi seviyede olduğunu bilmek, iyileşme sürecinin hızı ve yara izi kalmaması açısından büyük önem taşır.

Yanıklarda en hafif ve en az yanık grubuna verilen isim hangisidir?

Yanık derecelerini ve derideki etkilerini incelediğimizde:

1. Derece Yanıklar: Sadece derinin en üst tabakasını (epidermis) etkileyen, kızarıklık ve ağrı ile kendini gösteren en hafif yanık grubudur. Güneş yanıkları genellikle bu sınıfa girer ve iz bırakmadan kısa sürede iyileşir.

2. Derece Yanıklar: Derinin üst ve orta tabakasını etkiler; en belirgin özelliği deri üzerinde içi su dolu kabarcıkların (bül) oluşmasıdır. Oldukça ağrılıdır ve enfeksiyon riski taşır.

3. Derece Yanıklar: Derinin tüm tabakalarının yanı sıra altındaki yağ, kas ve sinir dokusuna kadar inen en ciddi yanık türüdür. Sinir uçları hasar gördüğü için ağrı hissedilmeyebilir ancak acil tıbbi müdahale gerektirir.

Cevap: 1. Derece Yanık

