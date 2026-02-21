Modern biyolojinin temellerini atan bilimsel çalışmalar, kalıtımın nasıl işlediğini ve özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını anlamamızı sağlayan en önemli keşifler arasındadır. 19. yüzyılda bir manastır bahçesinde yapılan deneyler, bugün genetik biliminin doğuşu olarak kabul edilir.
Mendel Genetiği denince akla hangisi gelir?
Kalıtım yasalarının keşif sürecini ve Gregor Mendel'in çalışmalarını incelediğimizde:
-
Bezelye Bitkisi: Gregor Mendel, kalıtım ilkelerini belirlerken farklı özelliklere (renk, şekil, boy) sahip binlerce bezelye bitkisini çaprazlayarak modern genetiğin temelini atmıştır.
-
Kalıtım Yasaları: Baskın (dominant) ve çekinik (resesif) gen kavramları ilk kez bu çalışmalarla literatüre girmiş, karakterlerin belirli bir düzen içinde aktarıldığı ispatlanmıştır.
-
Genetik Bilimi: Mendel'in çalışmaları kendi döneminde pek fark edilmese de, 20. yüzyılın başlarında yeniden keşfedilerek biyolojide bir devrim yaratmış ve "Genetiğin Babası" unvanını almasını sağlamıştır.
Cevap: Bezelye
