Dünya edebiyatının en meşhur eserlerinden biri olan bu masal dizisi, hayatta kalma mücadelesi veren zeki bir kadının, kelimelerin gücüyle bir hükümdarın kalbini ve zihnini nasıl değiştirdiğini anlatır. Şehrazat, her gece yarım bıraktığı heyecan dolu hikâyelerle ölümü bir gün daha erteleyerek edebiyat tarihinin en uzun soluklu anlatısını başlatmıştır.
1001 Gece Masalları'nda Şehrazat kime masallar anlatır?
Masalların çerçeve öyküsünü ve Şehrazat'ın bu hikâyeleri anlatma nedenini incelediğimizde:
-
Şah Şehriyar: Eşinin ihanetine uğradıktan sonra tüm kadınlara öfke duyan ve her gün yeni bir kadınla evlenip sabahında onu idam ettiren zalim bir hükümdardır.
-
Şehrazat: Vezirin kızı olan Şehrazat, bu katliamı durdurmak için Şah ile evlenmeyi kabul eder ve her gece ona bir masal anlatıp sonunu sabah ezanında en heyecanlı yerinde bırakır.
-
1001 Gece Süreci: Merakı öfkesinden üstün gelen Şah Şehriyar, masalın sonunu öğrenmek için Şehrazat'ın infazını her gün erteler; 1001 gece sonunda ise Şehrazat'a aşık olur ve onu öldürmekten tamamen vazgeçer.
Cevap: Şah Şehriyar
