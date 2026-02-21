GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Olimpiyat Bayrağı’nda hangi renk halka yoktur?

- Güncelleme Tarihi:

Dünya barışını ve kıtaların sarsılmaz birliğini simgeleyen Olimpiyat halkaları, sporun evrensel dilini ve tüm dünyayı kucaklayan o eşsiz ruhu en güçlü şekilde yansıtır. Baron Pierre de Coubertin tarafından tasarlanan bu bayrak, sadece sporcuların değil, tüm insanlığın ortak paydada buluşmasını temsil eden renklerle bezenmiştir.

Olimpiyat halkalarının renklerini ve tasarımın temelini incelediğimizde:

  • Mevcut Renkler: Bayrak üzerinde soldan sağa doğru mavi, sarı, siyah, yeşil ve kırmızı olmak üzere beş farklı renkli halka bulunur.

  • Beyaz Zemin: Bayrağın kendisi beyaz bir zemin üzerindedir; ancak "beyaz" bu halkalardan birinin rengi değil, halkaların üzerinde durduğu zeminin rengidir.

  • Tasarım Amacı: Bu beş halka; Amerika, Avrupa, Asya, Afrika ve Okyanusya kıtalarını simgeler. Halka renkleri ve beyaz zemin bir araya geldiğinde, dünyadaki tüm ülkelerin bayraklarında bulunan en az bir rengi mutlaka kapsar.

Cevap: Beyaz

Kaynak: Haber Merkezi

