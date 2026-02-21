Afrika kıtasının can damarı olan ve antik medeniyetlerin doğuşuna tanıklık eden bu devasa su yolu, geçtiği toprakları bereketlendirirken dünyanın en uzun nehirlerinden biri olma unvanını taşır. Binlerce kilometrelik yolculuğu boyunca birçok ülkeden geçen nehir, döküldüğü Akdeniz'e kadar devasa bir havzayı besler.
Nil Nehri'nin uzunluğu kaç kilometredir?
Dünyanın en uzun nehirleri arasındaki yerini ve coğrafi ölçümlerini incelediğimizde:
-
Uzunluk Ölçümü: Nil Nehri'nin kaynağı ve ölçüm yöntemlerine göre küçük farklılıklar gösterse de, bilimsel otoriteler tarafından kabul edilen uzunluğu yaklaşık 6.650 kilometredir.
-
Amazon Nehri ile Yarışı: Coğrafya dünyasında dünyanın en uzun nehri unvanı için Amazon Nehri ile sürekli bir rekabet içindedir; ancak geleneksel olarak Nil, listenin başında kabul edilir.
-
Güzergah: Victoria Gölü'nden başlayıp Mısır'da devasa bir delta oluşturarak Akdeniz'e dökülen bu nehir, toplamda 11 farklı ülkenin topraklarından geçer.
Cevap: 6.650 kilometre
Kaynak: Haber Merkezi