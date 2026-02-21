GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,91
EURO
51,80
STERLİN
59,29
GRAM
7.436,16
ÇEYREK
12.267,08
YARIM ALTIN
24.452,38
CUMHURİYET ALTINI
48.696,60
YAŞAM Haberleri

Nil Nehri’nin uzunluğu kaç kilometredir?

- Güncelleme Tarihi:

Nil Nehri’nin uzunluğu kaç kilometredir?

Afrika kıtasının can damarı olan ve antik medeniyetlerin doğuşuna tanıklık eden bu devasa su yolu, geçtiği toprakları bereketlendirirken dünyanın en uzun nehirlerinden biri olma unvanını taşır. Binlerce kilometrelik yolculuğu boyunca birçok ülkeden geçen nehir, döküldüğü Akdeniz'e kadar devasa bir havzayı besler.

Nil Nehri'nin uzunluğu kaç kilometredir?

Dünyanın en uzun nehirleri arasındaki yerini ve coğrafi ölçümlerini incelediğimizde:

  • Uzunluk Ölçümü: Nil Nehri'nin kaynağı ve ölçüm yöntemlerine göre küçük farklılıklar gösterse de, bilimsel otoriteler tarafından kabul edilen uzunluğu yaklaşık 6.650 kilometredir.

  • Amazon Nehri ile Yarışı: Coğrafya dünyasında dünyanın en uzun nehri unvanı için Amazon Nehri ile sürekli bir rekabet içindedir; ancak geleneksel olarak Nil, listenin başında kabul edilir.

  • Güzergah: Victoria Gölü'nden başlayıp Mısır'da devasa bir delta oluşturarak Akdeniz'e dökülen bu nehir, toplamda 11 farklı ülkenin topraklarından geçer.

Cevap: 6.650 kilometre

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER