GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,87
EURO
51,69
STERLİN
59,23
GRAM
7.433,99
ÇEYREK
12.263,51
YARIM ALTIN
24.445,25
CUMHURİYET ALTINI
48.682,40
KONYA Haberleri

Konya’da cinayet! İnşaatta tartıştığı kişiyi döverek öldürdü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da cinayet! İnşaatta tartıştığı kişiyi döverek öldürdü
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zanlı B.Y,  Hamidiye Mahallesi'ndeki inşaat alanında 13 Şubat'ta tartıştığı R.Ö'yü darbetti.

Hayatını kaybetti

Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan R.Ö, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan B.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER