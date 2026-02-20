GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 20 Şubat 2026 Cuma

Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 20 Şubat 2026 Cuma günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

MUHAMMET ALİ KAYA

KONYA
10-06-1982

GÖDENE (Köy İçi) YUKARI MEZARLIĞI 1

SARE BARAN

AŞAĞIKAYI KÖYÜ
10-06-1946

ÜÇLER MEZARLIĞI

HASAN İDE

DOLHANLAR
20-10-1970

KARAASLAN MEZARLIĞI

ZEYNEP NUR SÖYLEMEZ

SELÇUKLU
14-09-2018

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ABDULLAH BASAR

KONYA
15-01-1988

HASANKÖY MEZARLIĞI

AİŞE ALTUN

AKVİRANKIŞLA
18-07-1942

YEDİLER MEZARLIĞI

MEHMET DAĞLI

AKSARAY
01-03-1947

ÜÇLER MEZARLIĞI

SERHAN ŞENÖZ

KONYA
23-07-1966

ARAPLAR MEZARLIĞI

MUSA SICAKYÜZ

MALAS
06-05-1948

MUSALLA MEZARLIĞI

HAVVA DURAN

İNLİCE
05-02-1939

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

SEFADİYE CANBUL

GÖZLÜ
11-09-1959

ARAPLAR MEZARLIĞI

MÜBERRA CENGİZ

MERAM
13-07-2003

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

EKREM LAMCİ

SARAYÖNÜ
10-04-1945

ALİYENLER MEZARLIĞI

KARAM BELASAN

KARATAY
23-01-2026

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

