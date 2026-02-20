Konya’da bugün vefat edenler 20 Şubat 2026 Cuma

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
MUHAMMET ALİ KAYA
|
KONYA
|
GÖDENE (Köy İçi) YUKARI MEZARLIĞI 1
|
SARE BARAN
|
AŞAĞIKAYI KÖYÜ
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
HASAN İDE
|
DOLHANLAR
|
KARAASLAN MEZARLIĞI
|
ZEYNEP NUR SÖYLEMEZ
|
SELÇUKLU
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
ABDULLAH BASAR
|
KONYA
|
HASANKÖY MEZARLIĞI
|
AİŞE ALTUN
|
AKVİRANKIŞLA
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
MEHMET DAĞLI
|
AKSARAY
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
SERHAN ŞENÖZ
|
KONYA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
MUSA SICAKYÜZ
|
MALAS
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
HAVVA DURAN
|
İNLİCE
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
SEFADİYE CANBUL
|
GÖZLÜ
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
MÜBERRA CENGİZ
|
MERAM
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
EKREM LAMCİ
|
SARAYÖNÜ
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
KARAM BELASAN
|
KARATAY
|
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi