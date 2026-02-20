GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Aksaray - Konya yolunda patates yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

- Güncelleme Tarihi:

Aksaray - Konya yolunda patates yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı
Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği patates yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya kara yolunun 19. kilometresinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden 57 yaşındaki Mehmet B. idaresindeki 15 ABF 547 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptıktan sonra şarampole devrildi.



Kazada sürücü yaralanırken diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı.



Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dökülen patatesler ise sürücünün yakınları tarafından toplanarak başka bir kamyona yüklendi.

Kaynak: İHA

