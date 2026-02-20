Konya yolundaki feci kaza! 3 çocuk sahibi çift toprağa verildi
- Güncelleme Tarihi:
Karaman’da yaşanan feci kazada hayatını kaybeden 3 çocuk sahibi Ali ve Ayşe Günay çifti, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Karaman-Konya karayolunun 31. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ali Günay (43) idaresindeki 70 AAT 666 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere saplandı.
Kazada sürücü Ali Günay ve eşi Ayşe Günay (36) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 yaşındaki kızları E.H.G. ise yaralanmıştı.
"Yan yana defnedildiler"
Kazada yaşamını yitiren 3 çocuk sahibi karı koca için Hamidiye Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camii'nde Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza, çiftin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Günay çiftinin cenazeleri, şehir mezarlığında dualarla yan yana toprağa verildi.
Öte yandan kazada yaralanan 3 yaşındaki kız çocukları E.H.G.'nin ise halen kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
