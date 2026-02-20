GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Hadim’de her gün 200 aliye sıcak yemek dağıtılıyor

Ali Asım Erdem
Muhabir
Hadim’de her gün 200 aliye sıcak yemek dağıtılıyor

Ramazan ayının bereketi ve paylaşma ruhu Hadim ilçesinde mahalle mahalle yaşatılıyor. Hadim Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, yemek yapamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi ailelere her gün düzenli olarak sıcak yemek desteği sağlanıyor.

DAYANIŞMA RUHU MAHALLE MAHALLE YAYILIYOR

Belediye ekipleri tarafından sağlıklı ve hijyenik koşullarda hazırlanan 3 çeşit sıcak yemek, titizlikle paketlenerek yaklaşık 200 ailenin kapısına kadar ulaştırılıyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek uygulama ile sadece sofralar değil, gönüller de ısıtılıyor. İlçe genelinde sürdürülen bu çalışma, paylaşma ve yardımlaşma kültürünün güçlenmesine katkı sunuyor.

HER GÜN 200 AİLEYE SICAK YEMEK DESTEĞİ

Özellikle yaşlı, engelli ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara yönelik planlanan organizasyon kapsamında dağıtımlar düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri, ihtiyaç sahiplerini tek tek tespit ederek desteklerin doğru adreslere ulaşmasını sağlıyor. Uygulama, Ramazan ayı boyunca kesintisiz şekilde devam edecek.

BAŞKAN ÇETİNER'DEN BİRLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU

Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner yaptığı açıklamada, dayanışma ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde hissedildiği bu mübarek ayda hiçbir vatandaşın kendini yalnız hissetmemesi için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Başkan Çetiner, "Ramazan'ın paylaşma iklimi mahalle mahalle büyüyerek toplumun her kesimine umut olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(Ali Asım Erdem)

