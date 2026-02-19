Konya Protokolü İçişleri Bakanı Çiftçi’ye Hayırlı Olsun ziyaretinde bulundu
- Güncelleme Tarihi:
Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve ilçe belediye başkanları, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
Konya protokolünden oluşan bir heyet, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette; Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Meryem Göka, Orhan Erdem, Ziya Altunyaldız, Mehmet Baykan, Abdullah Ağralı, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Ünal Karaman, Hasan Ekici, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş yer aldı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Sayın Valimiz, kıymetli milletvekillerimiz, İl Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte hemşehrimiz, Sayın İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Sayın bakanımıza nazik kabulleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum” dedi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”