Otomobil takla attı: Yaralılar var

Kaza, Bingöl-Muş karayolu Solhan ilçesi karayolu Çavuşlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ADL 467 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA