GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,88
EURO
51,63
STERLİN
59,09
GRAM
7.370,05
ÇEYREK
12.157,90
YARIM ALTIN
24.234,74
CUMHURİYET ALTINI
48.263,16
GÜNCEL Haberleri

Merkez’in rezervleri belli oldu

Merkez’in rezervleri belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezervleri 211,7 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası, Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi'ni açıkladı.

Bankanın döviz rezervleri 207 milyar 482 milyon dolardan 211 milyar 784 milyon dolara çıktı. Böylece rezervler 4 milyar 302 milyon dolar artmış oldu.

Altın rezervleri 128 milyar 610 milyon dolardan 132 milyar 199 milyon dolara yükseldi.

Döviz rezervleri ise 78 milyar 872 milyon dolardan, 79 milyar 585 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER