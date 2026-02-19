GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

YouTube’a yüklenen ilk video Londra müzesi tarafından satın alındı

YouTube’a yüklenen ilk video Londra müzesi tarafından satın alındı

San Diego Hayvanat Bahçesi'ndeki filleri konu alan "Me at the zoo" (Ben hayvanat bahçesinde) başlıklı 19 saniyelik klip, 23 Nisan 2005 tarihinde paylaşıldı.

25 yaşındaki Karim'in görüldüğü bu tarihi video, bugüne kadar 382 milyondan fazla izlenme ve 18 milyondan fazla beğeni topladı.

Dijital koruma ekibi 18 ay boyunca çalıştı

Müzenin dijital koruma ekibi, platformun 8 Aralık 2006 tarihindeki tasarımını ve kullanıcı deneyimini yeniden inşa etmek için 18 ay süren bir çalışma yürüttü.

Çevrimiçi olarak belgelenen en eski tarihli görünümü temel alan bu proje için YouTube'un kullanıcı deneyimi ekibi ve Londra merkezli tasarım stüdyosu oio ile iş birliği yapıldı.

V&A üst düzey küratörü Corinna Gardner, YouTube'un erken dönemlerine ait bu kesitin internet ve dijital tasarım tarihinde önemli bir anı temsil ettiğini belirtti.

YouTube Üst Yöneticisi Neal Mohan ise erken dönem bir izleme sayfasını yeniden kurgulayarak kamuoyunu küresel bir kültürel fenomenin başlangıcına götürdüklerini ifade etti.

Tasarım galerisinde ziyarete açıldı

YouTube'un bu ilk eseri, V&A South Kensington'daki "Design 1900-Now" galerisinde sergilenmeye başladı.

Yeniden inşa sürecine dair detayların ise Stratford'daki V&A East Storehouse'da düzenlenecek küçük bir sergide inceleneceği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

