Depremin ardından Habibi Necar Camii’nde ilk teravihi kılındı

Hatay’da asrın felaketinde yıkılıp 3 yılın ardından restore edilen Habibi Neccar Camii’nde, yıllar sonra ilk teravih namazı kılındı. Duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, mutlu olduklarını dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın yaşandığı Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken kentin en önemli tarihi yapıları da zarar görmüştü. Asırlar boyunca medeniyetlerin beşiği olan kentin sembol simgelerinden olan, 7. yüzyılda inşa edilen ve Anadolu'daki ilk cami olma özelliği taşıyan Habibi Neccar Camii de depremde ağır hasar almıştı. Depremde kuzey beden duvarı büyük hasar alan camide, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Eylül 2023'te restorasyon çalışmalarına başlandı. Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının bittiği Habibi Neccar Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz cumartesi günü ibadete açıldı. Depremin ardından 3 yıl sonra mübarek Ramazan ayında Habibi Neccar Camii'nde, ilk teravih namazı kılındı. Teravih namazına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken cami içerisi tamamen doldu. 
 
"Depremden sonra ilk teravih namazı kılındı ve önceden buraya teravih namazları için hep geliyorduk" 

Depremin ardından Habibi Neccar Camii'nde Ramazan Ayı'nda ilk teravih namazının kılındığını ifade eden Sultan Gürz, "Tarihi Habibi Neccar Camii, depremde çok ağır hasar almıştı. Depremden sonra cami yapıldı ve biz çok mutluyuz. Eski Antakya günlerimizi hatırlıyoruz. Depremden sonra ilk teravih namazı kılındı. Önceden buraya teravih namazları için hep geliyorduk. Depremde gelememiştik ve 3 yılın ardından ilk teravih namazına geldik ve çok mutluyuz. Sık geldiğimiz camilerden birisi olan Habibi Neccar Caminin manevi değeri çok yüksektir. Habibi Neccar Hz. Türbesi de burada. Bu caminin tekrardan restore edilmesinden dolayı mutluyuz. Caminin içi dolu ve kadınların bölümü de doldu" dedi. 
 
"Ambiyans çok duygu verici ve hava da soğuk olmasına rağmen insanlar camiye geliyorlar" 

Habibi Neccar Camii'nde Ramazan ayında ilk teravih namazına hava soğuk olmasına rağmen ilginin olduğunu söyleyen Fatih Azgan, "Burası Habibi Neccar Camii, dünyanın en büyük camilerden birisi. Almanya'dan camiyi görmeye geldik. Buranın manevi değeri çok yüksek ve güzel restore edilmiş. Burada çok güzel bir ambiyans var ve çok duygulandım. Allah herkese kısmet etsin, çok güzel bir cami oldu. Ramazan ayı çok güzel geçecek ve insanlar çok inançlıydı. Hava yağmurlu olsa da insanlar buraya geldi.  Ambiyans çok duygu verici ve hava da soğuk olmasına rağmen insanlar camiye geliyorlar" ifadelerini kullandı.                       

Kaynak: İHA

