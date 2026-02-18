GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyon raporu bir yol haritasına dönüşmüştür

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 21’inci toplantısını tamamladığını belirterek, hazırlanan raporun hukuk devleti ilkesi ile temel hak ve hürriyetleri güçlendiren bir yol haritası niteliği taşıdığını bildirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Komisyonun 21'inci toplantısını, müşterek hedeflerin rapora yansıtılmasıyla tamamladıklarını belirten Kurtulmuş, aylardır süren istişarelerin Meclis zemininde, şeffaflık ve karşılıklı saygı esas alınarak yürütüldüğünü vurguladı.

Süreç boyunca Türkiye'nin ortak geleceği için can veren şehitleri ve gazileri minnetle yad ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, "Bu süreçte bir kez daha ortak vatanımızın esenliği uğruna can veren aziz şehidlerimizin emanetini, fedakârlıklarıyla mümtaz gazilerimizin vakur duruşunu hatırladık." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik ve hukuk devleti vurgusu

Hazırlanan raporun nitelikli çoğunlukla kabul edildiğine dikkati çeken TBMM Başkanı Kurtulmuş, raporun içeriğine dair şu bilgileri paylaştı;

Komisyon'da nitelikli çoğunlukla kabul edilen rapor; güvenliği tahkim ederken hukuk devleti ilkesini, temel hak ve hürriyetler ile toplumsal bütünleşmeyi aynı anda güçlendiren bir yol haritasına dönüşmüştür. Genel Kurul'umuza düşen sorumluluk; bu tecrübeyi milletimizin beklentileri ve kamu vicdanının hassasiyetleriyle birlikte gecikmeksizin yasama gündemine taşımaktır. Önerilen yasal düzenlemeleri titizlikle hayata geçirirken, kardeşlik hukukunu pekiştiren ve toplumla uyumu güçlendiren ilkeleri koruyacağız.

Bu vesileyle Komisyon çalışmalarına katkı sunan tüm siyasi parti temsilcilerimize ve genel başkanlarına, Komisyon'da dinlediğimiz kıymetli katılımcılara, TBMM idari teşkilatımıza ve sürecin sağduyulu bir şekilde takip edilmesini sağlayan basın emekçilerine teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür; sabrıyla ve desteğiyle ülkemizin ortak geleceğine sahip çıkan aziz milletimizedir. Raporun, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 

Kaynak: Haber Merkezi

