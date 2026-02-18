GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Bir kadın çocuklarının gözleri önünde eşi tarafından bıçaklanarak katledildi!

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde üç çocuk annesi bir kadın, çocuklarının gözleri önünde eşi tarafından bıçaklanarak katledildi.

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Arnavutköy'de 32 yaşındaki üç çocuk annesi Filiz Ş. eşi tarafından öldürüldü.

Olay gece saatlerinde İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Üç çocuklu karı koca arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÇOCUKLARDAN BİRİ BALKONDAN YARDIM ÇIĞLIĞI ATTI

Görgü tanıklarının ifadesine göre çiftin iki gün önce taşındıkları evden bağrışma sesleri yükseldi ve o sırada çocuklarından biri balkona çıkarak yardım çığlığı attı.

Tartışma cinayetle sonuçlandı. Eşi tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti.

Katil zanlısı eş olay sonrası evden ayrıldı, kısa bir süre sonra da karakola giderek polise teslim oldu.

Çocuklarının gözleri önünde öldürülen annenin cenazesi otopsi işlemi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

