Kayıp olarak aranan Alzheimer hastası adam ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre Akdağmadeni ilçesine bağlı Boğazköy Köyünde yaşayan 78 yaşındaki Alzheimer hastası Celal Haberci 16 Şubat Pazartesi gece yarısı 01.30 saatlerinde evden çıktı ve bir daha dönmedi. Ailesi durumu Jandarma ve AFAD ekiplerine bildirerek yardım istedi.
55 personel kayıp vatandaşı bulmak için seferber oldu!
AFAD, Akdağmadeni, Saraykent, Doğankent Jandarma personeli, İHAKUT, MEB AKUB ekiplerinden oluşan 55 personel kayıp vatandaşı bulmak için seferber oldu.
Kayıp vatandaş akşamüstü 17.30 sularında Boğazköy'e 5 kilometre uzaklıktaki derede AFAD koordinesinde yapılan arama tarama sonucu ölü olarak bulundu.
Kaynak: İHA