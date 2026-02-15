Konya’da acı olay! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Konya'nın Çumra ilçesinde meydana gelen üzücü olayda 25 yaşındaki Eser Şayak yaşamını yitirdi. Genç yaşta gelen ölüm haberi ilçe genelinde büyük üzüntüye neden oldu.
Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, Yenisu Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu Eser Şayak'ın, Güvercinlik Mahallesi'nde elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.
İlçede büyük üzüntüye sebep oldu
Genç yaşta hayatını kaybeden Şayak'ın vefatı ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.
Milliyetçi Hareket Partisi Çumra İlçe Başkanlığı'ndan taziye mesajı geldi
MHP Çumra İlçe Başkanı Ercan Ateş tarafından yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:
"MHP Çumra İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz Afife Nur Kaçmaz'ın teyzesinin oğlu Eser ŞAYAK elim bir kaza sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."
Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun.
(Berna Ata)