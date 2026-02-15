Konya Büyükşehir Konya’daki Gazzeli çocukların resimlerinden sergi açtı
- Güncelleme Tarihi:
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’da bulunan Filistinli çocukların eserlerinden oluşan “Sessiz Fırçalar” adlı resim sergisine ev sahipliği yaptı. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergi vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Filistinli çocukların kaleminden çıkan "Sessiz Fırçalar” temalı resim sergisi düzenlendi.
Konya'da misafir edilen 150 Filistinli çocuktan aralarında resim yapma yeteneği bulunanların eserlerinden oluşan resim sergisi, bir alışveriş merkezinde ziyarete açıldı. Çocukların duygu, düşünce ve yaşadıkları zorlukları sanat yoluyla ifade ettikleri birbirinden güzel 20 eserin yer aldığı sergi vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı.
Sergide yer alan resimler; umut, barış, özlem ve direniş temalarını yansıtarak ziyaretçilere güçlü mesajlar verirken çocukların iç dünyalarını tuvale yansıttığı çalışmalar, katılımcılar tarafından dikkatle incelendi.
Sergi kapsamında çocuklara yönelik çeşitli atölye etkinlikleri de düzenlendi. Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne vurgu yapılan etkinliklerde çocuklar hem üretmenin hem de birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı.
Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen "Sessiz Fırçalar” resim sergisi, sanat aracılığıyla çocukların sesi olmayı ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladı.
