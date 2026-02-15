GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,80
EURO
52,01
STERLİN
59,86
GRAM
7.388,56
ÇEYREK
12.241,98
YARIM ALTIN
24.370,85
CUMHURİYET ALTINI
48.297,24
KONYA Haberleri

Konya’daki ölümlü kaza! Ailesini kaybettiği kazada hapis cezası aldı

Konya’daki ölümlü kaza! Ailesini kaybettiği kazada hapis cezası aldı

Konya'da 11 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, görevden dönen polisleri taşıyan ve Arif K. (51) idaresindeki minibüs, Ereğli karayolu üzerindeki kavşakta Fahri A.'in (48) kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Sebahat Filiz (74) ile torunu Görkem Yaşar Ayçin hayatını kaybetti.

Kazada otomobil sürücüsü Fahri A. ile araçta bulunan eşi Tuba A. (49) ve çocukları Deniz Emre A. (10) ağır yaralandı. Minibüs sürücüsü Arif K. ve araçta bulunan bazı polis memurları ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

SÜRÜCÜLER HAKKINDA DAVA AÇILDI

Kazanın ardından savcılık, hem müşteki hem de sanık konumunda bulunan iki sürücü hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Soruşturma kapsamında olay yeri incelemeleri ve bilirkişi raporları dosyaya eklendi.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında minibüs sürücüsü Arif K., "iyi hal” indirimi uygulanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayınvalidesi ve oğlunu kazada kaybeden otomobil sürücüsü Fahri A.'e ise aynı suçtan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, Fahri A. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.

SABAH/TOLGA YANIK 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER