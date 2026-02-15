Konya’daki ölümlü kaza! Ailesini kaybettiği kazada hapis cezası aldı

Konya'da 11 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, görevden dönen polisleri taşıyan ve Arif K. (51) idaresindeki minibüs, Ereğli karayolu üzerindeki kavşakta Fahri A.'in (48) kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Sebahat Filiz (74) ile torunu Görkem Yaşar Ayçin hayatını kaybetti.

Kazada otomobil sürücüsü Fahri A. ile araçta bulunan eşi Tuba A. (49) ve çocukları Deniz Emre A. (10) ağır yaralandı. Minibüs sürücüsü Arif K. ve araçta bulunan bazı polis memurları ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

SÜRÜCÜLER HAKKINDA DAVA AÇILDI

Kazanın ardından savcılık, hem müşteki hem de sanık konumunda bulunan iki sürücü hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Soruşturma kapsamında olay yeri incelemeleri ve bilirkişi raporları dosyaya eklendi.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında minibüs sürücüsü Arif K., "iyi hal” indirimi uygulanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayınvalidesi ve oğlunu kazada kaybeden otomobil sürücüsü Fahri A.'e ise aynı suçtan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, Fahri A. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.

SABAH/TOLGA YANIK

Kaynak: Haber Merkezi