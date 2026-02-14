Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Altınekin’de üreticilere eğitim desteği

Altınekin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik B-Reçete Sistemi ve Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, tarımsal üretimde kullanılan bitki koruma ürünlerinin bilinçli, kontrollü ve doğru şekilde kullanılmasının önemi vurgulandı.
Belge Zorunluluğu ve Başvuru Süreci
Program kapsamında üreticilere, Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi'nin zorunluluğu hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Ayrıca belge başvuru süreci, gerekli evraklar ve izlenmesi gereken adımlar konusunda kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, mevzuata uygun uygulamaların hem üretici hem de tüketici sağlığı açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti.
Güvenli Gıda ve Sürdürülebilir Tarım Vurgusu
Toplantıda, güvenli gıda üretimi, çevrenin korunması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleri ön plana çıktı. Yetkililer, üreticilerle sahada birebir çalışmaya ve bilgilendirme faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.
Konya genelinde sürdürülen eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla, tarımsal üretimde kalite ve güvenliğin artırılması amaçlanıyor.
