Konya’da 5 günlük kayıp aranıyor! Ekipler harekete geçti

Konya’nın Hadim ilçesinde 5 gündür kayıp olan vatandaş için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. AFAD çağrısıyla bölgeye ulaşan ekipler, koordineli şekilde arama faaliyetlerine destek veriyor.
Konya'nın Hadim ilçesinde 5 gündür kayıp olan bir vatandaşın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ekipler harekete geçti
AFAD tarafından yapılan çağrı üzerine Sarıl Arama ve Kurtarma ekibi çalışmalara katılmak üzere yola çıktı. Ekibin, sahadaki arama faaliyetlerine destek vereceği bildirildi.
Sarıl Arama ve Kurtarma Başkanı Zübeyir Bütün öncülüğünde hareket eden ekip, Hadim'de yürütülen koordineli çalışmalara dahil olacak. Arama faaliyetlerinin titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.
Bölgeye ulaşan ilk ekiplerden biri oldu
AFAD koordinasyonunda yürütülen arama faaliyetlerine katılmak üzere yola çıkan ekip, bölgeye ulaşan ilk ekiplerden biri oldu. Sarıl Arama ve Kurtarma Başkanı Zübeyir Bütün, ekip olarak Hadim'e ulaştıklarını belirterek, "Bölgeye ilk ulaşan ekiplerden biriyiz. Koordinasyon merkezi oluşturulmuş durumda. Arazi hakkında gerekli bilgileri alıyoruz” dedi.
Yetkililerden uyarı
Yetkililer, sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek vatandaşların ekiplerin uyarılarına dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti. Kayıp vatandaşın bir an önce bulunması için çalışmaların kararlılıkla devam ettiği bildirildi.
