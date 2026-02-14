Kulu Cumhuriyet İlkokulu’ndan anlamlı sergi

Kulu Cumhuriyet İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde, “Şehrimiz İmzamız” projesi kapsamında “Konya’nın tarihi ve kültürel mekanlarının tanıtılması” faaliyeti çerçevesinde hazırladıkları maketleri sergiledi.

Minik öğrenciler, Konya'nın önemli tarihi ve kültürel mekanlarının maketlerini büyük bir özenle hazırladı. Öğrencilerin el emeği göz nuru çalışmaları okulda düzenlenen sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergiyi ziyaret eden Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, öğrencilerin eserlerini tek tek inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin tarih bilinci ve kültürel farkındalıkla hazırladığı projeleri takdir eden Bakırtaş, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin yaşadıkları şehri tanımalarına katkı sağlarken, kültürel mirasa sahip çıkma bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması açısından da örnek bir çalışma oldu.

(Bekir Turan)