Başkan Kavuş geleceğin siyasetçileri ve bürokratlarıyla buluştu

Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ‘Genç Siyaset Topluluğu' öğrencilerinin katıldığı ‘Meclis Simülasyon Eğitim Programı'nın son gün eğitimi, Meram Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Programın final gününde Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

GERÇEĞİNİ ARATMAYAN MECLİS SİMÜLASYONU

Üç gün süren programın son gününde öğrenciler, tıpkı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğu gibi kurgulanan oturumla 1. Yasama Yılı'nın 1. Birleşimini gerçekleştirdi. Açılan oturumda Meclis Başkanı divandaki yerini aldı; parti başkanları ve milletvekilleri kürsüde yemin ederek görevlerine başladı. Yoklamanın alınmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Simülasyonun en dikkat çeken bölümünü ise "İklim Kanunu Teklifi”nin görüşmeleri oluşturdu. Hazırlanan Çevre Komisyonu Raporu, Genel Kurul'da okundu. Partiler, kanun teklifi geneli ve maddeleri üzerine hazırladıkları önergeleri 10'ar dakikalık konuşmalarla kürsüde savundu. Her madde ayrı ayrı "Kabul edenler / Etmeyenler” şeklinde oylandı. Gerçek meclis işleyişine uygun olarak hazırlanan program, öğrencilerin yasama süreçlerini teoriden pratiğe taşımasına imkân sağladı.

AKADEMİ VE YEREL YÖNETİM İŞ BİRLİĞİNDEN KAZANAN; ‘GELECEĞİMİZ'

Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Kutlu, program sonunda bölüme ve öğrencilere sağladığı katkılar nedeniyle Başkan Mustafa Kavuş'a plaket takdim etti. Prof. Dr. Kutlu konuşmasında, üniversitenin Meram'da kurulmuş ve faaliyet gösteren bir kurum olduğuna dikkat çekerek, "Biz Meram'ın üniversitesiyiz ve daima belediyemizle iş birliği içerisindeyiz. Başkanımıza ve ekibine, bu faaliyetin gerçekleşmesine vesile oldukları için öğrencilerimiz ve bölümümüz adına teşekkür ediyorum.” dedi.

BAŞKAN KAVUŞ; "GELECEĞİN SİYASETÇİLERİ VE BÜROKRATLARI BU SIRALARDAN ÇIKACAK”

Eğitim sonunda yaptığı konuşmada Meram'ın ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin kadim bir geçmişe dayandığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bugüne kadar pek çok öğrencinin eğitimine destek verdiklerini ve ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak; "Necmettin Erbakan Üniversitesi Genç Siyaset Topluluğu üyesi öğrencilerimiz, Meclis Salonumuzda çok değerli bir eğitim gerçekleştirdi. ‘TBMM Simülasyonu' adını verdikleri bu etkinlikte etkileşimli bir öğrenme süreci yaşadılar. Gençlerimizi tebrik ediyor, her birine başarılar diliyorum.” diye konuştu. Bir ‘mülkiyeli' olarak Siyasal Bilgiler geleneğine ayrı bir önem verdiğini ifade eden Başkan Kavuş, Türkiye'de siyasal bölümlerin sayısının arttığını ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin bunların arasındaki nadide yerini koruduğuna vurgu yaptı. Gençlerin hem teorik eğitimle "mektepli”, hem de bu tür uygulamalarla "alaylı” bir donanım kazandığını belirten Başkan Kavuş, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Başkan Kavuş, böylesi nitelikli bir eğitim programına öncülük ettiği için de Prof. Dr. Önder Kutlu'ya teşekkür etti.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu