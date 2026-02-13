Konya’da hatimle teravih namazı kılınacak camiler belli oldu!

Konya'da her yıl büyük ilgi gören hatimle teravih namazı geleneği, 2026 Ramazan ayında da devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Konya İl Müftülüğü tarafından açıklanan listeye göre, merkez ilçelerdeki birçok camide teravih namazı hatimle kılınacak.
SELÇUKLU'DA 19 CAMİDE HATİMLE TERAVİH
Selçuklu Müftülüğü koordinesinde hatimle teravih namazı kılınacak camiler şöyle:
Adnan Menderes Camii, Adnan Sürmegöz Nişantaş Köşe (Sarı) Camii, Akabe Camii, Bardakçı Camii, Elmalılı Hamdi Yazır Camii, Erenköy Tahir Büyükkörükçü Hoca Camii, Hocacihan Zülfikar Camii, Hz. İsmail Camii, Nebahat Hilmi Büyükkürkçü A.İ.H.L. Tatbikat Camii, Kemal Onsun Camii, Kurşuncular Camii, Fatih Korkmaz Büyük Camii, Musalla Halkabıköşk Camii, Otogar Zeki Altındağ Camii, Selçuklu Külliyesi Hz. Ebubekir Camii, Sille Erenköy Camii, Parsana Yaylası Mustafa Koyuncu Camii, Kaskarlı Hicret Camii ve Zeki Altındağ Camii.
MERAM'DA 12 CAMİ LİSTEDE
Meram Müftülüğü tarafından belirlenen camiler ise şu şekilde:
Kapu Camii, Konevi Camii, D. Ziyabarlas Mahallesi Yeni Camii, Yüksek İslam Enstitüsü Camii, Harmancık Mahallesi Selbasan Camii, Hüseyin Günhan Camii, Hocalar Camii, Selver Mehmet Akif Camii, Sultan Velet Camii, Abdülmümin Camii, Yaylapınar Yeşil Camii ve Sekine Hatun Camii.
KARATAY'DA 9 CAMİDE HATİM GELENEĞİ
Karatay Müftülüğü bünyesinde hatimle teravih namazı kılınacak camiler de açıklandı.
Listeye göre;
Avni Urgancı Camii, Bezirci Camii, Şehit Mehmet Yaralı Sancak Camii, Mehmet Şen Topal Hoca Camii, Asmalı Hatip Sultan Camii, Piri Mehmet Paşa Camii, Mehmet Ali Kadriye Atiker Camii, Hacı Ali Hayrati Camii ve Ulurmak Nuraniye Camii'nde Ramazan boyunca teravih namazı hatimle eda edilecek.
Yetkililer, vatandaşları Ramazan ayının manevi atmosferini camilerde birlikte yaşamaya davet ederek, tüm Konyalılara hayırlı Ramazanlar temennisinde bulundu.
(Meltem Aslan)