KONYA Haberleri

Konya Büyükşehir “Dünya Kışın İşe Bisikletle Gitme Günü“ Kapsamında etkinlikler düzenliyor

- Güncelleme Tarihi:

Konya Büyükşehir “Dünya Kışın İşe Bisikletle Gitme Günü“ Kapsamında etkinlikler düzenliyor
Konya Büyükşehir Belediyesi, her yıl Şubat ayının ikinci Cuma günü kutlanan “Dünya Kışın İşe Bisikletle Gitme Günü” kapsamında Konya’da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “2026 Avrupa Bisiklet Başkenti” olan Konya’da bisiklet farkındalığını artırmak için çalıştıklarını belirterek, “Avrupa Bisiklet Başkenti unvanına yakışacak etkinlikleri yıl boyunca hemşehrilerimizle buluşturacağız” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, "Dünya Kışın İşe Bisikletle Gitme Günü” kapsamında "2026 Avrupa Bisiklet Başkenti” Konya'da bir dizi etkinlik düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünya genelinde her yıl Şubat ayının ikinci Cuma gününün "Kışın İşe Bisikletle Gitme Günü” olarak kutlandığını hatırlattı.

Bu kapsamda Konya'da bisiklet farkındalığını artırmaya yönelik programlar düzenlediklerini kaydeden Başkan Altay, "Konya'mız, 680 kilometre ile Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri konumunda. 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını almış olmamız da bu alandaki çalışmalarımızın güzel bir göstergesi. Amacımız her yaş grubundan vatandaşımızda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak. Bu doğrultuda Kışın İşe Bisikletle Gitme Günü kapsamında bisiklet kullanıcıları ve özellikle öğrencilerimiz için etkinlikler düzenliyoruz. Avrupa Bisiklet Başkenti unvanına yakışacak etkinlikleri yıl boyunca hemşehrilerimizle buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

BİSİKLET DESTEK ARACI ÜCRETSİZ HİZMET VERİYOR

"Kışın İşe Bisikletle Gitme Günü” kapsamında Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Destek Aracı iki gün boyunca şehrin farklı noktalarında ücretsiz bisiklet tamiri hizmeti sunacak. Bugün Balık Hali civarında hizmet veren Bisiklet Destek Aracı, 13 Şubat Cuma günü de Aziziye Cami önünde bisiklet kullanıcılarının istifadesine sunulacak. 

Etkinlikler kapsamında ayrıca bugün Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu'nda bisiklet farkındalığı eğitimi verildi. 13 Şubat Cuma günü ise Musalla Mezarlığı yanında (Emniyet tarafı) atkı-bere-eldiven seti dağıtımı gerçekleştirilecek.

Yeni nesillerde bisiklet farkındalığı oluşturmak için anaokulu ve ilkokullarda bisiklet farkındalık atölyeleri de düzenleyen Konya Büyükşehir Belediyesi, yarın sabah saatlerinde bisiklet yolları üzerinde bisiklet kullanıcılarına çeşitli hediyeler de dağıtacak.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

