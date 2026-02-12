Şampiyon sporcular Karatay’ın göğsünü kabartmaya devam ediyor

Futbol ve güreşte büyük başarılara imza atan Karatay Belediyespor Kulübü sporcuları, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı. Konya Şampiyonluğu ve Türkiye Şampiyonluğu kazanan takımlar, başarılarını Başkan Kılca’yla kutladılar.

Karatay Belediyespor Kulübü bünyesinde yer alan U16 Futbol ve Güreş takımlarının başarılı sporcuları, mücadele ettikleri ulusal müsabakalarda elde ettikleri şampiyonluklarla Konya'yı ve Karatay'ı gururlandırmaya devam ediyor.

U16 FUTBOL TAKIMI KONYA ŞAMPİYONU OLDU

2025-2026 Futbol Sezonu Konya Amatör Küme U16 Ligi'nde mücadele eden Karatay Belediyespor Kulübü U16 Futbol Takımı, normal sezonu 15 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup lider tamamladı. İl finallerinde de başarılı performansını sürdüren ekip, B grubundaki üç maçını da kazanarak grubunu lider bitirdi.

Sezona güçlü bir şekilde başlayan Karatay Belediyespor Kulübü U16 Futbol Takımı, Play-Off finallerinde de etkili performansını sürdürerek karşılaştığı Öntur Havzanspor'u 4-0 mağlup etti ve Konya Şampiyonu oldu. Final karşılaşmasında güçlü bir oyun sergileyen Karatay temsilcisi, elde ettiği bu başarıyla beraber Türkiye Şampiyonası'nda Konya'yı temsil etme hakkı kazandı.

GÜREŞ TAKIMI KONYA TARİHİNİN İLK TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Karatay Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, Konya güreş tarihinde bir ilke imza atarak U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdi.

3–8 Şubat 2026 tarihleri arasında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda, 81 ilden 323 sporcunun katıldığı müsabakalarda Karatay Belediyespor Kulübü, 79 puan toplayarak takım klasmanında Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Şampiyonada Karatay Belediyespor Kulübü adına dereceye giren sporculardan 48 kiloda Mustafa Kerem Karaköse Türkiye ikincisi olurken, 51 kiloda Mustafa Kenan Çelik, 71 kiloda Emirhan Çakır ve 80 kiloda Ali Sadi Özpınar Türkiye üçüncüsü oldu. Bu derecelerle Karatay Belediyespor Kulübü, toplam 79 puanla takım klasmanında Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Bununla beraber Karatay Belediyespor Kulübü antrenörlerinden Aytullah Özyurt, milli takım daveti alarak U17 Grekoromen Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görevlendirildi.

ŞAMPİYON KARATAYLI SPORCULAR VE ANTRENÖRLERİNDEN TEŞEKKÜR

Futbolda Konya Şampiyonluğu ve güreşte Türkiye Şampiyonluğu kazanan Karatay Belediyespor Kulübü sporcuları, mutluluklarını paylaşmak için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Karataylı sporcular ve antrenörler, sportif faaliyetlere verdiği desteklerden ötürü Karatay Belediyesi'ne ve Başkan Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

Karatay Belediyespor Kulübü Futbol koordinatörü Ali Uyar ve Güreş koordinatörü Necmettin Yılmaz ile ekibi, Karatay Belediyespor Kulübü'ne sunulan desteklerden ötürü duydukları memnuniyeti ifade ederek her müsabakada Karatay'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını ifade etti.

KILCA: SPORCULARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Şampiyonu olan ve Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan U16 futbol takımını tebrik etti.

Karatay Belediyesi olarak spora ve gençlere önemli destekler verdiklerini vurgulayan Başkan Kılca, "Bizim birinci hedefimiz, çocuklarımızın vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıkan iyi birer insan olarak yetişmesidir. Ahlaklı, dürüst ve manevi duyguları güçlü gençlerimiz sıkı çalıştığında başarı kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle en büyük pay, gayret gösteren sporcularımızındır. Hocalarımızın da çok büyük emekleri var. Destek, iyi niyet ve çalışma olunca başarı da beraberinde geliyor. Hepinizi tebrik ediyorum.” dedi.

Karataylı genç futbolcuların elde ettiği başarılarda okullar arası turnuvaların da büyük etkisi olduğunu belirten Kılca şöyle devam etti; "Yıllardır tüm okullar arasında turnuvalar düzenliyoruz. Bu turnuvalar, başarıların yakalanmasında büyük katkı sağlıyor. Yeteneklerin işlenmesi ve kulüple birlikte yürütülen çalışmalar sayesinde başarılar ortaya çıkıyor. Bu başarının arkasında çalışkanlık, gayret ve sabır yatıyor. Hocalarımızı, kulüp yönetimimizi ve ailelerimizi de tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyorum.”

"ATA SPORUMUZDA ÖNEMLİ BAŞARIYA İMZA ATTIK”

Başkan Kılca, Konya güreş tarihinde bir ilke imza atarak takım halinde Türkiye şampiyonu olan Karatay Belediyespor Kulübü güreş takımının başarısından da gurur duyduklarını ifade etti.

Başkan Kılca, "Başta hocalarımızı, sporcularımızı, kulüp yönetimimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum. Karatay Belediyesi olarak birçok branşta olduğu gibi güreşte de gençlerimizi destekliyoruz. Gençlerimizin deneyimli hocalarla çalışması da büyük bir şans. Böyle bir gururu Konya'ya yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Ayrıca Türkiye Güreş Federasyonu'na ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

