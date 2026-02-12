Tarım Kredi’den et ürünlerinde kritik adım: Ramazan boyunca indirimli ve sabit fiyat

Kırmızı et fiyatlarındaki dalgalanmaya karşı Tarım Kredi KOOP Market'ten, Ramazan sofralarını rahatlatacak önemli bir adım geldi. Bu kapsamda, Tarım Kredi'nin kendi tesislerinde ürettiği Tarım Kredi 400 gram donuk kıyma ile Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle temin edilen 500 gram ve 1 kilogramlık donuk kıyma ürünleri, Ramazan ayı sonuna kadar indirimli ve sabit fiyatlarla KOOP Market' te tüketiciyle buluşacak.

KOOP Market, donuk kıyma ürünüyle perakende sektöründe güçlü bir konum hedefliyor. Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olarak tercih edilen donuk et ürünleri; sağlıklı, kullanışlı ve uzun raf ömrüne sahip yapısıyla öne çıkıyor. Günlük hayatta da taze etin ihtiyaç kadar kullanılıp dondurularak saklanması bu yöntemin doğal ve güvenli bir uygulama olduğunu gösteriyor. KOOP Market' te yer alacak donuk kıyma ürünü, Et ve Süt Kurumu'nun yüksek hijyen ve kalite standartlarına sahip tesislerinde üretiliyor. Soğuk zincir korunarak tüketiciye ulaştırılan ürünler, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir alternatif sunuyor.

Uygun fiyatlarla tüketiciye sunulacak ürünler, 14 Şubat Cumartesi günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm KOOP Marketlerde satışa sunulacak. Tarım Kredi'nin kendi tesislerinde ürettiği Tarım Kredi 400 gram donuk kıyma 194 TL'den, Et ve Süt Kurumu ile yapılan iş birliği kapsamında temin edilen ESK 1 kilogram donuk kıyma ise Ramazan ayı boyunca 485 TL'den sabit fiyatla tüketiciyle buluşacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan KOOP Market Genel Müdürü Orhan Kozan, Tarım Kredi ve ESK iş birliğinin uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, "Gerek kendi üretimimiz olan TK Et ürünleri gerekse ESK ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle önemli bir adım attık. Tüketicimizin ürünlere kesintisiz erişimini sağlamak adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve mağazalarımıza haftada en az iki kez ürün sevkiyatı gerçekleştireceğiz. Piyasanın en uygun fiyatlarıyla sunduğumuz donuk kıyma ürünündeki bu uygulama, Ramazan ayı ile sınırlı kalmayarak yıl boyunca devam edecek” dedi.

İŞ BİRLİĞİ TÜKETİCİ TALEBİ İLE GELDİ

KOOP Market olarak ürünleri en uygun koşullarda tüketiciye sunma prensibi ile hareket ettiklerini ifade eden Kozan, şunları söyledi: "Sayılı marketimizde satışa sunduğumuz ESK donuk kıyma ürününü, tüketicilerimizden gelen yüksek talebi değerlendirerek tüm şubelerimizde satışa sunmak için harekete geçtik. ESK‘nın farklı illerdeki tesislerinde yüksek hijyen standartlarında üretilen bu ürünleri soğuk zinciri kırmadan tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde gerek tüketicinin beğendiği bu uygulamayı daha ileri taşımak, gerekse tüketiciye sağlıklı ve güvenilir et ürünlerini sunmak adına bu iş birliğine imza attık.”

TÜM MARKETLERDE, GÜÇLÜ STOKLARLA

Kozan "Türkiye'nin tamamında hizmet veren bir marketiz. Böylesi önemli bir operasyonu gerçekleştirecek dağıtım ağına ve altyapısına sahibiz. Gelişiyor, büyüyor ve hizmet kalitemizi her geçen gün daha da artırıyoruz. Donuk kıymada da tüm marketlerimizde, güçlü stoklarla tüketicimizin memnun olacağı bir uygulamayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüketicilerimiz, bir yıllık raf ömrü olan donuk kıyma ürününü güvenle alarak kullanabilecek ve uzun süre saklayabileceklerdir.” İfadelerini kullandı.

RAMAZAN'DA KAMPANYALAR HIZ KESMEYECEK

Ramazan ayında yalnızca et ürünlerinde değil, tüm temel gıda kategorilerinde kampanya hazırlıkları içinde olduklarını belirten Kozan, KOOP Market olarak ürünleri doğrudan çiftçiden temin ettiklerini ve Tarım Kredi bünyesindeki modern et, süt, bakliyat ve yağ fabrikalarında işleyerek aracı olmadan tüketiciye ulaştırdıklarını vurguladı. Bu modelle hem ülke ekonomisine hem de tüketici bütçesine katkı sağlamayı ve enflasyonla mücadeleye destek olmayı hedeflediklerini ifade eden Kozan, Türkiye genelindeki satış noktalarını artırmaya devam ettiklerini söyledi. Ramazan ayının bolluk, bereket ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çeken Kozan, temel gıda ürünlerinde beklenmedik bir fiyat artışı öngörmediklerini ve Ramazan boyunca hane ekonomisine katkı sağlayacak çok sayıda kampanya gerçekleştireceklerini kaydetti.

(Cumali Özer)