Konya SMMMO’da ruhsat dağıtım töreni gerçekleştirildi

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Konya SMMMO), ruhsatlarını yeni alan meslek mensupları için Ruhsat Dağıtım Töreni düzenledi. Yoğun katılımla gerçekleşen törende, meslek ailesine katılan yeni mali müşavirlerin heyecanı ve gururu paylaşıldı.

Törene; TÜRMOB Genel Başkanı Sayın İrfan Hüseyin Yıldız, SGK Konya İl Müdürü Sayın Erkin Avcı, İŞKUR Konya İl Müdürü Sayın Önder Çiftçi, TÜİK Bölge Müdürü Sayın Muammer Kubaloğlu, önceki dönem Oda başkanı Abdil Erdal, Oda kurulları, ruhsat alan meslek mensupları ve aileleri katıldı.

Başkan Halil Bıçakçı: "Bu ruhsat, asıl sorumluluğun başladığını gösteriyor”

Törenin açılış konuşmasını yapan Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı, ruhsat alan yeni meslektaşların uzun ve zorlu bir emeğin sonunda önemli bir eşiği geride bıraktığını vurgulayarak şu mesajları verdi:

"Bugün burada meslek hayatınızda çok özel ve anlamlı bir ana tanıklık ediyoruz. Bu başarı tesadüf değildir; vazgeçmeyenlerin, yorulsa da yolundan dönmeyenlerin ve hedefinden kopmayanların başarısıdır.”

Başkan Bıçakçı, serbest muhasebeci mali müşavirliğin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını, mesleğin özünde güven, sorumluluk ve kamu yararı bulunduğunu belirtti. Dijital dönüşüm, e-belge uygulamaları ve yapay zekâ gibi teknolojilerin mesleğin ayrılmaz parçası haline geldiğine dikkat çeken Bıçakçı, yeni mali müşavirlerin bu dönüşümün gerisinde kalmaması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında ailelere de özel bir yer ayıran Bıçakçı, staj ve sınav sürecinde büyük fedakârlık gösteren ailelere teşekkür ederek, "Bu başarı yalnızca meslektaşlarımızın değil; onların yanında duran ailelerinin de başarısıdır” dedi.

SGK İl Müdürü Erkin Avcı: "Bugün ruhsat alan her meslektaşımız, bizim de çalışma arkadaşımızdır”

Sosyal Güvenlik Kurumu Konya İl Müdürü Erkin Avcı, törende yaptığı konuşmada, mali müşavirlerin sosyal güvenlik süreçlerinde önemli bir paydaş olduğunu vurgulayarak, ruhsat alan meslektaşlara yeni görevlerinde başarı diledi. Avcı, SGK olarak her konuda meslek mensuplarının yanında olmaya gayret edeceklerini ifade etti.

İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftçi: "İş dünyasına katkı için güçlü iletişimle süreç yürüteceğiz”

İŞKUR Konya İl Müdürü Önder Çiftçi ise konuşmasında, çalışma hayatında mali müşavirler ile kurumların sürekli temas halinde olduğunu belirtti. Çiftçi, yeni süreçte iletişimi güçlendirerek iş dünyasına katkı sunmayı sürdüreceklerini vurguladı ve ruhsat alan meslek mensuplarını tebrik etti.

TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız: "Mesleğimiz, dijital çağda daha da kritik bir rol üstlenecek”

TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, konuşmasında mesleğin geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Dijital dönüşümün muhasebe süreçlerini dönüştürdüğünü ancak meslek mensuplarının rolünün daha da güçleneceğini ifade eden Yıldız, mali müşavirlerin sadece kayıt tutan değil; analiz eden, denetleyen, rehberlik eden ve danışmanlık yapan bir yapıya evrildiğine dikkat çekti.

Yıldız, üretilen mali verilerin yalnızca devlet için değil; bankalar, işletmeler, yatırımcılar ve tüm paydaşlar için güven unsuru olduğuna vurgu yaparak, mesleğin geniş anlamda kamusal yarar üreten stratejik bir konumda bulunduğunu belirterek, ruhsatlarını alan meslek mensuplarını tebrik etti.

Ruhsatlar Takdim Edildi, Meslek Ailesi Büyüdü

Konuşmaların ardından ruhsat almaya hak kazanan meslek mensuplarına ruhsatları takdim edildi. Tören, yeni meslektaşların ve ailelerinin katılımıyla toplu fotoğraf çekimi ve tebriklerle sona erdi.

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak; meslek ailemize katılan tüm yeni meslektaşlarımıza başarılarla dolu, saygın ve uzun bir meslek hayatı diliyor; törenimize teşrif eden TÜRMOB Genel Başkanı Sayın İrfan Hüseyin Yıldız'a, protokol üyelerimize ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

(Bekir Turan)