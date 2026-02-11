GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’dan Gazze’ye yardım: 15 tır dualarla yola çıktı!

Ali Asım Erdem
Muhabir

Güncelleme Tarihi:

Konya’dan Gazze’ye yardım: 15 tır dualarla yola çıktı!
Konya’dan Gazze’ye yardım eli uzatılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Konya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi tarafından hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan 15 tır insani yardım malzemesi dualarla uğurlandı.

Konya Gazze'ye umut olmaya devam ediyor. Konya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi, Siyonist İsrail'in iki yıldan fazla süredir abluka altında tutarak bombaladığı Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım kampanyasını sürdürüyor.



31 İlçe Müftüsü Uğurlama Törenine Katıldı

Bu kapsamda hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan 15 tır insani yardım malzemesini düzenlenen törenle Gazze'ye uğurladı.

Uğurlama programına 31 ilçenin ilçe müftüleriyle birlikte Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir de katıldı.



Dualar Eşliğinde Uğurlandı

İçerisinde 5 bin adet gıda kolisi, 250 ton un ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı tırların, bölgede zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.



Yapılan duanın ardından yardım tırları Kızılay aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

(Ali Asım Erdem)

