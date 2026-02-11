Türkiye’de bir ilk: Konya’da Çocuk Bağırsak Rehabilitasyon Merkezi açıldı!

Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde kurulan BAREM, Türkiye’nin ilk çocuk bağırsak rehabilitasyon merkezi olarak hizmete girdi.

Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, sağlık alanında önemli bir adım atarak Çocuk Bağırsak Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni (BAREM) hizmete açtı. Bölgedeki ilk ve öncü merkez olma özelliği taşıyan BAREM, özellikle kronik bağırsak sorunları yaşayan çocuklara tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunmayı hedefliyor.







‘Ülkemizin İlk Çocuk Bağırsak Rehabilitasyon Merkezi'



Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde kurulan Bağırsak Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (BAREM) açılış töreninde konuşan Hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhan Çiftci, merkezin Türkiye'de sağlık alanında bir ilki temsil ettiğini vurguladı.



BAREM'in yalnızca teknik donanımıyla değil, benimsediği hasta odaklı yaklaşımıyla da örnek bir model ortaya koyacağını belirten Prof. Dr. Çiftci, sağlık hizmetinde niteliği önceleyen bir anlayışla hareket ettiklerini ifade etti. Başhekim Çiftci, merkezin uzun yıllar boyunca örnek gösterilen bir sağlık kuruluşu olacağına inandığını dile getirerek merkezin açılması noktasında emek veren herkese teşekkür etti.







"BAREM Hayati Öneme Sahip Bir Merkez”



İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz'da açılış töreninde yaptığı konuşmada merkezin sağlık hizmetleri açısından hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Sağlık alanındaki bazı hizmetlerin değerinin, ihtiyaç duyulduğunda daha iyi anlaşıldığını belirten Doç. Dr. Yavuz, bağırsak rahatsızlıklarının özellikle çocuklar ve aileleri için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan zorlu bir süreç oluşturduğuna dikkat çekti.



Doç. Dr. Yusuf Yavuz konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bazı olayların ve hizmetlerin önemi, insanın başına geldiğinde daha iyi anlaşılıyor. Ülkemizde ilk olan bu merkezin çok kısa bir süre içerisinde çeşitli illerden hasta kabul etmeye başlaması bile ne kadar önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini açıkça ortaya koymaktadır.” BAREM'in yalnızca bulunduğu il için değil, bölge ve ülke genelinde referans bir merkez olma potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Yavuz, merkezin hayata geçirilmesi konusunda destek verenlere teşekkür ederek sözlerini noktaladı.







"Her Hastaya Muhabbetle Yaklaşım Vurgusu”



Bağırsak Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (BAREM) açılış programında konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Halil İbrahim Yener'de, böylesine önemli bir merkezin hayata geçirilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Sağlık alanında son yıllarda önemli yatırımlar yapıldığını belirten Doç. Dr. Yener, 2002 yılından bu yana özellikle sağlık yatırımları konusunda gelinen noktanın toplumun her kesimi tarafından takdir edildiğini ifade etti. Konuşmasında sağlık hizmetlerinde gönül boyutunun önemine de değinen Doç. Dr. Halil İbrahim Yener, "Hizmet noktasındaki yatırımlara da ağırlık vererek her hastaya kendi yakınımız gibi muhabbetle davranmamız önemlidir” diyerek sözlerini tamamladı.







Hasta Yakınlarından Duygusal Destek



Bağırsak Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (BAREM) açılış programında AnoRektal Malfomasyon Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda hasta yakını olan Muhammet Kayış ile bir diğer hasta yakını Serap Özkara da söz alarak duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.



Merkezin aileler açısından taşıdığı önemi kendi yaşadıkları tecrübeler üzerinden anlatan hasta yakınları, uzun ve zorlu tedavi süreçlerinde karşılaşılan fiziksel ve psikolojik yükün ancak doğru merkezler ve uzman ekiplerle hafifletilebildiğini ifade etti. Özellikle çocuk hastaların tedavisinde bütüncül yaklaşımın büyük fark oluşturduğunu vurgulayan Kayış ve Özkara, BAREM'in bu anlamda ailelere umut olduğunu dile getirdi.







Dualarla Hizmete Açıldı



Açılış programı, protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilen dua ile devam etti. Programda yapılan duanın ardından katılımcılar merkezi gezerek yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.



(Ali Asım Erdem)